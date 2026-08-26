به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید حمیری با اشاره به کشف و ضبط ۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در شاوور، اظهار کرد: این تعداد ماینر غیرمجاز در پی بازرسی واحد حراست مدیریت توزیع برق کرخه و با همکاری عوامل نیروی انتظامی و پس از اخذ دستور مقام قضایی در شهر شاوور شناسایی و جمع‌آوری شد.

وی افزود: انشعاب تامین برق این دستگاه‌ها قطع و جمع‌آوری و به همراه دیگر مستندات جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

حمیری ادامه داد: فعالیت غیرمجاز ماینر‌ها با تحمیل بار سنگین و پیش‌بینی‌نشده به شبکه برق، می‌تواند زمینه افت ولتاژ، آسیب به تجهیزات و اختلال در پایداری شبکه را فراهم کند؛ از این‌رو، دست‌درازی به برق یارانه‌ای که حق مردم و سرمایه عمومی است، قابل اغماض نخواهد بود.

مدیر توزیع برق شهرستان کرخه همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه استخراج غیرمجاز رمز ارز، مراتب را از طریق سامانه گزارش مردمی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند.