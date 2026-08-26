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وزیر نیرو در دیدار با خانواده شهید علیاکبر حسینزاده گفت: در شرایط جنگ فراگیر اقتصادی و فشارهای دشمن، باید با هوشیاری، درایت و تدبیر مسیر خدمت و مقاومت را ادامه دهیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، عباس علی آبادی در دیدار با خانواده دادستان شهید اسفراین، با تجلیل از مقام والای شهیدان، با اشاره به اینکه شهید حسینزاده در جریان اغتشاشات مورد حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی، به دست عوامل اغتشاشگر و در سن ۴۲ سالگی به شهادت رسید، اظهار کرد: امروز برای عرض ادب و احترام به خانواده این شهید عزیز در این منزل حضور پیدا کردهایم.
وی با تبریک و تسلیت به خانواده شهید حسینزاده افزود: شهدا زندهاند و در پیشگاه خداوند متعال روزی میخورند و از مقام والایی برخوردارند؛ کسانی که آگاهانه و با معرفت، جان خود را برای نظام اسلامی فدا میکنند، از سعادت بزرگی برخوردارند.
وزیر نیرو با بیان اینکه راه شهیدان باید با معرفت، مقاومت و تدبیر ادامه پیدا کند، ادامه داد: در جنگ فراگیر و اقتصادی دشمن، اگر هوشیار نباشیم، ممکن است هزینههای سنگینی پرداخت کنیم. فرزندان ما نباید تنها آرزوی شهادت داشته باشند، بلکه باید آرزوی مقاومت، خدمت و ایستادگی آگاهانه داشته باشند و با درایت و تدبیر در مسیر خدمت به کشور گام بردارند.
وی خطاب به فرزندان شهید حسینزاده نیز گفت: سعی کنید جای پای پدرتان بگذارید و نام و یاد و راه او را به بهترین شکل گرامی بدارید و شهیدان سرمایههای ارزشمند نظام اسلامی و الگوهای ماندگار برای نسلهای آینده هستند.
وزیر نیرو در پایان با قدردانی از صبر و فداکاری خانواده شهید حسین زاده گفت: امروز با افتخار و برای عرض ادب به خانواده این شهید والامقام آمدهایم و امیدواریم بتوانیم ادامهدهنده راه شهیدان در مسیر خدمت صادقانه به مردم و کشور باشیم.