معاون استانداری خراسان رضوی:
توسعه انرژی های تجدیدپذیر راهکار عبور از ناترازی برق است
نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی در روستای اسلام آباد بردسکن با حضور معاون استانداری خراسان رضوی به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی گفت: چالش ناترازی انرژی، همه مسئولان را به تکاپو واداشته است تا با بهره گیری از ظرفیت های خدادادی و توسعه انرژی های تجدیدپذیر، گام های بلندی برای تأمین پایدار انرژی و رفع دغدغه مردم بردارند.
احسان یوسفی در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی روستای اسلام آباد بردسکن افزود: شهرستان بردسکن از شهرستان های پهناور و برخوردار از ظرفیت های کم نظیر معدنی، کشاورزی و انرژی خورشیدی است.
یوسفی ادامه داد: بهره برداری از نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی تنها افتتاح یک تأسیسات تولید برق نیست، بلکه نمادی از عزم و اراده مسئولان، بخش خصوصی و مردم برای استفاده از ظرفیت های خدادادی و حرکت به سمت توسعه پایدار است.
وی با اشاره به ارتباط مستقیم انرژی پایدار با بخش کشاورزی گفت: توسعه انرژی خورشیدی می تواند به کمک بخش کشاورزی، صنعت، معادن و سایر حوزه های وابسته بیاید و زمینه استمرار فعالیتهای اقتصادی و تولیدی را فراهم کند.
رکورد اجرای نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در ۱۰ روز
قائم مقام شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی نیز گفت: با وجود شرایط دشوار شبکه برق کشور و افزایش بار مصرفی در روزهای گرم تابستان، تلاش شده است شهرستان بردسکن در برنامههای مدیریت بار با نگاه ویژهتری دیده شود و به محض بهبود شرایط شبکه، سهم این شهرستان از محدودیت ها کاهش یابد.
دهقان با اشاره به ظرفیت تولید برق کشور افزود: ظرفیت نیروگاه های کشور حدود ۷۰ هزار مگاوات است، اما میزان نیاز مصرف در فصل تابستان در مقاطعی به حدود ۹۰ هزار مگاوات می رسد که بخش قابل توجهی از این افزایش مصرف مربوط به بارهای سرمایشی است.
وی گفت: اجرای یک نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی در مدت ۱۰ روز، در صورت تأیید، اتفاقی کم نظیر محسوب می شود و در سطح استان چنین سرعت اجرایی تاکنون بی نظیر بوده است.
دهقان افزود: این طرح به همت ستاد انرژی های تجدیدپذیر و همکاری مجموعه های مرتبط به سرانجام رسیده و توسعه انرژی های خورشیدی یکی از محورهای اصلی مدیریت مصرف و تأمین برق در استان است.
وی با اشاره به شرایط مدیریت بار در شهرستان بردسکن اظهار کرد: امروز برنامه مدیریت بار استان حدود یک هزار و ۷۰۰ مگاوات است و ضریب محدودیت در فیدرهای استان نیز به حدود ۱/۶۵ رسیده است.
دهقان تصریح کرد: با وجود دشواریهای موجود، تلاش شده است شرایط شهرستان بردسکن در حداقل میزان ممکن قرار گیرد و این شهرستان در برنامه مدیریت بار با نگاه ویژه تری دیده شود.
برنامه ریزی برای رفع کمبود نیروی انسانی در فرمانداری های خراسان رضوی
در جریان سفر معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی به شهرستان بردسکن، احسان یوسفی با تشریح وضعیت نیازسنجی و چالش های موجود در فرمانداری ها و بخشداری های استان، از اجرای برنامه های هدفمند برای رفع کمبود نیروی انسانی و تکمیل پستهای بلاتصدی سخن گفت.
یوسفی با اشاره به گستردگی جغرافیایی استان و وجود مناطق کویری و صعب العبور، گفت: «خراسان رضوی به دلیل شرایط ویژه و پراکندگی جمعیت، نیازمند توجه ویژه در حوزه تقویت ساختار اداری و تجهیز فرمانداریها و بخشداری هاست.»
وی افزود: در سال های گذشته نیازسنجی دقیقی در سطح فرمانداری ها و بخشداری ها انجام شده و نتایج آن با سایر استان ها مقایسه شده است. برخی کمبودها در حوزه تجهیزات و نیروی انسانی موجب شده ارائه خدمات مطلوب به مردم در برخی نقاط با چالش مواجه شود. حفظ شن و جایگاه مردم در دریافت خدمات، اولویت اصلی ماست.
یوسفی با اشاره به افزایش اعتبارات ملی در سال های اخیر اظهار داشت: برای رفع این چالش ها، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تدوین شده است. یکی از مهم ترین محورهای این برنامه ها، جذب و به کارگیری نیروی انسانی از طریق آزمون های استخدامی در مجموعه استانداری، فرمانداری ها و بخشداری هاست.
معاون استاندار تأکید کرد: «در شورای راهبری تحول استان، اولویت جذب نیرو در مناطق محروم و دوردست تعیین شده است؛ ابتدا در بخشداری ها، سپس فرمانداری ها و در نهایت ستاد استان. تکمیل ظرفیت آزمون های استخدامی و پر کردن پست های بلاتصدی در شهرستان ها از مهم ترین برنامه های ماست.»
وی گفت: هدف اصلی این اقدامات، ارتقای کیفیت خدمات رسانی و تقویت جایگاه فرمانداری ها و بخشداری ها بهعنوان نهادهای عالی حاکمیتی در سطح شهرستان و بخش است.