برنامه‌ ریزی برای رفع کمبود نیروی انسانی در فرمانداری‌ های خراسان رضوی

در جریان سفر معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی به شهرستان بردسکن، احسان یوسفی با تشریح وضعیت نیازسنجی و چالش‌ های موجود در فرمانداری‌ ها و بخشداری‌ های استان، از اجرای برنامه‌ های هدفمند برای رفع کمبود نیروی انسانی و تکمیل پست‌های بلاتصدی سخن گفت.

یوسفی با اشاره به گستردگی جغرافیایی استان و وجود مناطق کویری و صعب‌ العبور، گفت: «خراسان رضوی به دلیل شرایط ویژه و پراکندگی جمعیت، نیازمند توجه ویژه در حوزه تقویت ساختار اداری و تجهیز فرمانداری‌ها و بخشداری‌ هاست.»

وی افزود: در سال‌ های گذشته نیازسنجی دقیقی در سطح فرمانداری‌ ها و بخشداری‌ ها انجام شده و نتایج آن با سایر استان‌ ها مقایسه شده است. برخی کمبودها در حوزه تجهیزات و نیروی انسانی موجب شده ارائه خدمات مطلوب به مردم در برخی نقاط با چالش مواجه شود. حفظ شن و جایگاه مردم در دریافت خدمات، اولویت اصلی ماست.

یوسفی با اشاره به افزایش اعتبارات ملی در سال‌ های اخیر اظهار داشت: برای رفع این چالش‌ ها، برنامه‌ های کوتاه‌ مدت، میان‌ مدت و بلندمدت تدوین شده است. یکی از مهم‌ ترین محورهای این برنامه‌ ها، جذب و به‌ کارگیری نیروی انسانی از طریق آزمون‌ های استخدامی در مجموعه استانداری، فرمانداری‌ ها و بخشداری‌ هاست.

معاون استاندار تأکید کرد: «در شورای راهبری تحول استان، اولویت جذب نیرو در مناطق محروم و دوردست تعیین شده است؛ ابتدا در بخشداری‌ ها، سپس فرمانداری‌ ها و در نهایت ستاد استان. تکمیل ظرفیت آزمون‌ های استخدامی و پر کردن پست‌ های بلاتصدی در شهرستان‌ ها از مهم‌ ترین برنامه‌ های ماست.»

وی گفت: هدف اصلی این اقدامات، ارتقای کیفیت خدمات‌ رسانی و تقویت جایگاه فرمانداری‌ ها و بخشداری‌ ها به‌عنوان نهادهای عالی حاکمیتی در سطح شهرستان و بخش است.