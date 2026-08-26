به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، در کارگاه آموزشی دو روزه توسعه کسب و کار ویژه زنان روستایی و عشایر که با همکاری مشترک امور زنان و خانواده سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی این سازمان در پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری شمال کشور در رشت برگزار شد، ۷۰ نفر از بانوان کارآفرین استان تازه‌ترین راه‌های توسعه کسب و کار نوین را فرا گرفتند.

اجرای مهارت آموزی وعملی ساختن و تقویت ایده‌های نوین و به روز از دیگر اهداف برگزاری این دوره آموزشی بود.