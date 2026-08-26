همزمان با هفته دولت بهره‌برداری از ۲۷ طرح خدماتی، عمرانی، بهداشتی و کشاورزی با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان در میاندوآب آغاز شد.

بهره‌برداری از ۲۷ طرح خدماتی، عمرانی، بهداشتی و کشاورزی در میاندوآب

بهره‌برداری از ۲۷ طرح خدماتی، عمرانی، بهداشتی و کشاورزی در میاندوآب

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته دولت، ۲۷ طرح خدماتی، عمرانی، بهداشتی و کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان در شهرستان میاندوآب به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌ها شامل ۱۵ طرح عمرانی و خدماتی شهرداری میاندوآب، فاز نخست ساحل‌سازی زرینه‌رود، ۳ طرح آب و خاک بخش کشاورزی، ۸ طرح در حوزه برق‌رسانی و همچنین چند طرح بهداشتی و درمانی است.

در بخش کشاورزی، طرح خط انتقال آب با لوله و جایگزینی باغات انگور کم‌آب‌بر با ارقام اقتصادی به بهره‌برداری رسید.

در حوزه برق نیز طرح‌هایی شامل احداث شبکه، احداث خط ۲۰ کیلوولت نیروگاه ۶ مگاواتی و اصلاح شبکه برق افتتاح شد.

همچنین پد بالگرد اورژانس هوایی که با همت شهرداری میاندوآب احداث شده است، به بهره‌برداری رسید.

ساختمان معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی میاندوآب نیز از دیگر طرح‌های افتتاح‌شده در هفته دولت بود که با بهره‌برداری از آن، بخشی از زیرساخت‌های آموزشی و خدماتی شهرستان تقویت می‌شود.