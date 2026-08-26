پخش زنده
امروز: -
در سومین روز از هفته دولت ۲۵۰ طرح در شهرستانهای دلیجان، کمیجان و زرندیه استان مرکزی بهرهبرداری و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در سومین روز از هفته دولت ۲۵۰ طرح عمرانی، اقتصادی و خدماتی در شهرستانهای دلیجان، کمیجان و زرندیه به بهره برداری رسید یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
بهره برداری از این طرحها با اعتباری بالغ بر ده هزار میلیارد تومان امروز با حضور استاندار مرکزی آغاز شد.
سهم دلیجان از طرحهای تولیدی هفته دولت، افتتاح و کلنگزنی ۱۳۱ طرح عمرانی و اقتصادی بود که راهاندازی واحدهای صنعتی جدید، احداث نیروگاههای خورشیدی و تجهیز امکانات رفاهی و ورزشی مدارس از مهمترین این طرح هاست.
-----------------
استاندار مرکزی همچنین با حضور در شهرستان کمیجان ساختمان شبکه بهداشت و درمان این شهرستان را افتتاح کرد و از بهره برداری از صد و سه پروژه با مبلغ یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج میلیارد تومان و اشتغال زایی یک هزار و نهصد و نوزده نفر در کمیجان خبر داد.
مسئولین در ادامه پس از گلباران قبور مطهر شهدای گمنام شهر کمیجان با حضور در منزل شهید تجلی از شهدای دفاع مقدس از صبر و شکیبایی خانواده این شهید والامقام تجلیل شد.
----------------
در شهر زاویه شهرستان زرندیه هم شانزده طرح عمرانی با اعتبار سی میلیارد و ششصد میلیون تومان افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
---------------------