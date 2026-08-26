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همایش جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات شمال غرب کشور باهدف ارائه تازههای علمی و درمانی حوزه جراحی مغز و اعصاب در ارومیه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دبیر کنگره انجمن جراحان مغز و اعصاب شمالغرب کشور از برگزاری این کنگره با حضور اساتید و متخصصان برجسته کشور، از پنجم تا هفتم شهریورماه، در تالار وحدت ارومیه خبر داد.
دکتر حمید جنگی اظهار کرد: این کنگره با حضور متخصصانی از استانهای آذربایجانغربی، آذربایجانشرقی، اردبیل، کرمانشاه، کردستان، زنجان و ایلام و همچنین مهمانانی از تهران، فارس، یزد و گیلان برگزار میشود و حدود ۷۰ مقاله علمی در آن ارائه خواهد شد.
وی افزود: استاد شیروانی، استاد گیو شریفی و حدود ۳۰ نفر از اساتید و متخصصان تهران از جمله مهمانان این رویداد هستند و در طول سه روز، تازههای علمی و درمانی حوزه جراحی مغز و اعصاب مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
دبیر کنگره ادامه داد: برای افزایش مشارکت علمی، متخصصان رشتههای مغز و اعصاب، زنان و زایمان، بیهوشی، رادیولوژی، پاتولوژی و پرستاری نیز در پنلهای تخصصی حضور خواهند داشت. همچنین مقالاتی از حوزه پرستاری دریافت شده و مباحث مرتبط با مراقبتهای قبل، حین و بعد از عمل نیز بررسی میشود.
جنگی با اشاره به حضور نداشتن مهمانان خارجی بهصورت حضوری گفت: چند مقاله از متخصصان خارجی بهصورت ضبطشده دریافت شده که در جریان کنگره پخش خواهد شد.
وی هدف دیگر برگزاری این رویداد در ارومیه را معرفی ظرفیتهای آذربایجانغربی عنوان کرد و گفت: این کنگره علاوه بر ارتقای سطح علمی، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای استان و کمک به توسعه گردشگری و رونق اقتصادی آن است.
ویزیت اساتید در حاشیه کنگره
دبیر کنگره انجمن جراحان مغز و اعصاب شمالغرب کشور همچنین اعلام کرد: در حاشیه برگزاری این کنگره، استاد دکتر شریفی و استاد دکتر شیروانی در درمانگاه بیمارستان میلاد ارومیه بیماران را ویزیت خواهند کرد.
بر این اساس، استاد دکتر شریفی روز پنجشنبه از ساعت ۵ تا ۷ عصر و استاد دکتر شیروانی روز جمعه از ساعت ۵ تا ۷ عصر در درمانگاه بیمارستان میلاد حضور خواهند داشت و به ویزیت بیماران خواهند پرداخت.