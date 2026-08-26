افتتاح و کلنگ زنی ۲۱۸ طرح عمرانی در کلاله به مناسبت هفته دولت

به مناسبت هفته دولت، در شهرستان کلاله ۲۱۸ طرح عمرانی و اقتصادی به بهره‌برداری می‌رسد؛ یا ساخت آن آغاز می‌شود.