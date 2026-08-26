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به مناسبت هفته دولت، در شهرستان کلاله ۲۱۸ طرح عمرانی و اقتصادی به بهرهبرداری میرسد؛ یا ساخت آن آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، محمود سالاری فرماندار کلاله گفت: اعتبار این طرحها بالغ بر ۶۳۸ میلیارد تومان است.
فرماندار کلاله گفت: از این ۲۱۸ طرح، ۱۸۸ طرح به بهرهبرداری خواهد رسید؛ تا مردم از مزایای این طرحها بهرمند میشوند.
وی اظهار داشت: از جمله طرحهایی که در هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید میتوان به چمن مصنوعی روستای گوگچه اشاره کرد که همه اعتبارات این طرح اعم از تهیه زمین و چمن مصنوعی و زیرساخت از محل اعتبارات دهیاری روستا بوده است؛ که حدود ۸ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.
فرماندار کلاله در ادامه از آغاز عملیات اجرایی مزرعه پنل خورشیدی در روستای گوکجه برای تولید ۱۰۰ کیلووات برق در هفته دولت خبر داد.
گفتنی است؛ از قِبلِ طرحهای اقتصادی بستر اشتغال برای ۱۹۶ نفر فراهم میشود.