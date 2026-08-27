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جانشین فرمانده انتظامی گیلان گفت: با تلاش کارکنان انتظامی و اجرای طرحهای عملیاتی، کشفیات سرقت در استان از ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۰ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ قاسم جانعلیپور گفت : در راستای برقراری نظم و امنیت در جامعه و تداوم اجرای طرحهای هدفمند و برخورد قاطع با مجرمان، کشف اموال مسروقه و دستگیری سارقان، از ابتدای امسال تاکنون ۱۰ درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به اجرای طرح ۲۰ روزه مقابله با سرقت موتورسیکلت با همکاری پلیسهای تخصصی و ماموران انتظامی کلانتریها و پاسگاههای استان افزود: مأموران انتظامی در جریان اجرای این طرح، بیش از ۱۰۲ دستگاه موتورسیکلت مسروقه را که در نقاط مختلف گیلان و همچنین برخی استانهای همجوار به سرقت رفته بود، شناسایی و کشف کردندو پس از انجام مراحل قانونی و قضایی به مالباختگان تحویل دادند.
جانشین فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون بیش از ۹۰ درصد سرقتهای موتورسیکلت رخداده در گیلان کشف شده است، گفت: در این مدت، ۳۷۰ نفر از سارقان سابقه دارو فعال در حوزه سرقت موتورسیکلت نیز توسط مأموران انتظامی شناسایی، دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.