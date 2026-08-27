به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ قاسم جانعلی‌پور گفت : در راستای برقراری نظم و امنیت در جامعه و تداوم اجرای طرح‌های هدفمند و برخورد قاطع با مجرمان، کشف اموال مسروقه و دستگیری سارقان، از ابتدای امسال تاکنون ۱۰ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اجرای طرح ۲۰ روزه مقابله با سرقت موتورسیکلت با همکاری پلیس‌های تخصصی و ماموران انتظامی کلانتری‌ها و پاسگاه‌های استان افزود: مأموران انتظامی در جریان اجرای این طرح، بیش از ۱۰۲ دستگاه موتورسیکلت مسروقه را که در نقاط مختلف گیلان و همچنین برخی استان‌های همجوار به سرقت رفته بود، شناسایی و کشف کردندو پس از انجام مراحل قانونی و قضایی به مال‌باختگان تحویل دادند.

جانشین فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون بیش از ۹۰ درصد سرقت‌های موتورسیکلت رخ‌داده در گیلان کشف شده است، گفت: در این مدت، ۳۷۰ نفر از سارقان سابقه دارو فعال در حوزه سرقت موتورسیکلت نیز توسط مأموران انتظامی شناسایی، دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.