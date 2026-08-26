به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان جغتای گفت: در سومین روز هفته دولت و با حضور مسئولان محلی، سه طرح در حوز‌های عمرانی و ورزشی در بخش مرکزی با صرف هزینه ۱۰ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

حسن ابارشی افزود: این طرحها شامل: آسفالت و بهسازی معابر در روستای جاورتن به مساحت ۳ هزار مترمربع با صرف هزینه ۳ میلیاردو ۳۵۰ میلیون تومان، افتتاح چمن مصنوعی در روستای جبله با هزینه ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و آسفالت و بهسازی و سنگ فرش معابر روستای گفت (gaft) به مساحت ۴ هزار متر مربع با هزینه ۵ میلیارد تومان است.