همزمان با سراسر کشور و به مناسبت با هفته دولت، ۱۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در استان قم با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس‌جمهور به متقاضیان واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با سراسر کشور و به مناسبت با هفته دولت، ۱۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در استان با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس‌جمهور به متقاضیان واگذار شد.

این واحد‌های مسکونی در بخش‌های مختلف از جمله مسکن روستایی، بافت‌های فرسوده، طرح جوانی جمعیت و تأمین مسکن نیرو‌های مسلح احداث شده و امروز کلید آنها به صاحبانشان تحویل داده شد.

در استان قم، بیش از ۹۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در حال احداث است که بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی دیگر نیز به متقاضیان تحویل شود.