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معاون امور اقتصادی استاندار مرکزی در نشست قرارگاه فرماندهی صیانت و سلامت بازار از تشدید نظارت و برخورد جدی با گرانیهای افسار گسیخته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نظارت بر بازار شدت یافته و با گرانیهای افسار گسیخته برخورد جدی و قانونی میشود.
محمدباقر آعلیخانی معاون امور اقتصادی استاندار مرکزی در نشست قرارگاه فرماندهی صیانت و سلامت بازار با بیان این مطلب افزود: دشمن با شکست در میدان نبرد به تهاجم اقتصادی روی آورده که با هوقرارگاهشیاری و همت مدیران در مقابله با گرانیها، کم فروشیها و احتکار در این عرصه هم شکست میخورد.
وی با اشاره به اینکه با ایجاد زمینههای مشارکت مردم و ادامه اعتماد سازی و حضور آحاد مردم پیروزی حتمی است گفت با ایجاد این قرارگاه دستگاهها همه به صف شده تا با مدیریت بازار آرامش مردم بیشتر شود.
حجتاله درودگر دادستان اراک هم با بیان اینکه این نهاد آماده همکاری در این زمینه است گفت از سویی باید افرادی برای نظارت بر بازار انتخاب شوند که آموزشهای لازم را دیده باشند و قوانین را بدانند.
سعید نورالهی مدیر ل تعزیرات حکومتی استان هم با بیان اینکه گروههای نظاراتی با افزایش ۲۰۰ درصدی از ابتدای سال بیش از دو هزار و ۶۰۰ واحد را بازرسی کردند گفت تخلفات در این مدت نسبت به مدت مشابه ۳۹ درصد افزایش یافته است.
وی وظیفه قرارگاه فرماندهی صیانت و سلامت بازار را رصد بازار از تولید تا فروش و رسیدن کالا به دست مردم دانست.