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پیش بینی میشود بیش از ۱۱ هزار تن ذرت علوفهای امسال در مهاباد برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد ، در سالهای اخیر کشاورزان منطقه از کشت ذرت علوفهای که محصولی مهم در تامین زنجیره غذایی دام و طیور استقبال کردهاند.
رامین امانی کارشناس مرکز جهاد کشاورزی دهستان مکریان غربی گفت: ذرت به صورت علوفهای و دانهای کشت میشود و متوسط برداشت این محصول در هر هکتار از اراضی کشاورزی مهاباد حدود ۷۰ تن است.
بایزید حسن پور، مدیر جهادکشاورزی مهاباد هم گفت: سطح زیر کشت ذرت علوفهای امسال در مهاباد ۱۷۰ هکتار است و پیش بینی میشود بیش از ۱۱ هزار تن ذرت علوفهای امسال در مهاباد برداشت شود.