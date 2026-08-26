به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد ، در سال‌های اخیر کشاورزان منطقه از کشت ذرت علوفه‌ای که محصولی مهم در تامین زنجیره غذایی دام و طیور استقبال کرده‌اند.

رامین امانی کارشناس مرکز جهاد کشاورزی دهستان مکریان غربی گفت: ذرت به صورت علوفه‌ای و دانه‌ای کشت می‌شود و متوسط برداشت این محصول در هر هکتار از اراضی کشاورزی مهاباد حدود ۷۰ تن است.

بایزید حسن پور، مدیر جهادکشاورزی مهاباد هم گفت: سطح زیر کشت ذرت علوفه‌ای امسال در مهاباد ۱۷۰ هکتار است و پیش بینی می‌شود بیش از ۱۱ هزار تن ذرت علوفه‌ای امسال در مهاباد برداشت شود.