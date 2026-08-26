به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور عصر امروز در نشست با فعالان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گیلان در سالن غدیر استانداری گیلان با اشاره به تحولات اخیر کشور و جنگ رمضان گفت : آمریکا طی ۴۷ سال گذشته با جنگ تبلیغاتی ، گزینه نظامی و تحریم تلاش کرده جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار دهد، اما ملت ایران در برابر این فشار‌ها ایستادگی کرده است.

وی با بیان اینکه ادعا‌های آمریکا درباره حقوق بشر و مسائل دفاعی ایران، پوششی برای اهداف اصلی این کشور است، افزود: دعوا، دعوای نفت و منابع ایران است؛ ما انقلاب کردیم تا نفت خود را خودمان بفروشیم و برای منابع و آینده کشور خودمان تصمیم بگیریم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به تهدید‌های نظامی آمریکا علیه ایران گفت: آنها تصور می‌کردند با حمله نظامی می‌توانند مردم ایران را به خیابان‌ها بکشانند، اما مردم پای کشور ایستادند و نشان دادند که در برابر تهدید خارجی از ایران دفاع می‌کنند.

قائم‌پناه، توان نیرو‌های مسلح، پایداری و تاب‌آوری مردم و تدبیر فرماندهان نظامی را سه عامل مهم در عبور کشور از شرایط جنگی دانست و افزود: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در این شرایط با قدرت ایستادند و فرماندهان نظامی نیز با تدبیر، شرایط را مدیریت کردند.

وی با اشاره به نقش مسئولان ارشد کشور در مدیریت شرایط جنگی گفت: فرماندهان نظامی و مسئولان کشور در این مقطع دست در دست هم داشتند و هدف همه آنها حفظ ایران و منافع ملت بود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه شرایط امروز کشور با قبل از جنگ رمضان متفاوت است، افزود: امروز در شرایط جدیدی قرار داریم و باید بر اساس اقتدار، عزت و تأمین حقوق ملت ایران حرکت کنیم.

قائم‌پناه درباره تفاهم صورت‌گرفته میان ایران و آمریکا بیان گفت: این تفاهم به معنای آن است که طرفین نباید در امور داخلی یکدیگر دخالت کنند و در شرایط مساوی، هر طرف باید به تعهدات خود پایبند باشد؛ یعنی اگر قرار است جنگی نباشد، نباید اقدام نظامی علیه یکدیگر صورت گیرد.

وی با اشاره به ضرورت پایان دادن به درگیری‌ها در منطقه افزود: این تفاهم باید زمینه‌ای برای پایان جنگ و درگیری در منطقه باشد و حقوق ملت‌های منطقه از جمله مردم لبنان نیز مورد توجه قرار گیرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی تصریح کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به وفاق و همدلی نیاز دارد و تصمیمات مهم باید با اجماع مسئولان و توجه به منافع ملی اتخاذ شود.

به گفته قائم‌پناه، در شرایطی که دشمن به دنبال ضربه زدن به زیرساخت‌های کشور است، نباید اجازه دهیم تأسیسات نفتی، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها هدف قرار بگیرند؛ چراکه آسیب به زیرساخت‌ها به معنای تعطیلی تولید و افزایش بیکاری در کشور است.

وی با تأکید بر لزوم توجه به حفظ وحدت در کشور افزود: امروز باید با حفظ وحدت، تقویت توان دفاعی و اقتصادی و تکیه بر ظرفیت مردم، کشور را از شرایط دشوار عبور دهیم و اجازه ندهیم دشمن به اهداف خود در قبال ایران دست پیدا کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه آمریکایی‌ها مسائل مختلفی از جمله حقوق بشر و توان دفاعی ایران را بهانه فشار قرار می‌دهند، افزود: مسئله اصلی آنها منافع و منابع ایران است.

قائم‌پناه با تأکید بر اینکه مذاکره به معنای سازش نیست، گفت: چه کسی گفته مذاکره یعنی سازش؟ مذاکره زمانی معنا دارد که حقوق ملت ایران حفظ شود؛ ما برای حفظ منافع ملی و حقوق مردم مذاکره می‌کنیم، نه برای اینکه از اصول و منافع کشور کوتاه بیاییم.

به گفته وی، همان‌طور که ما در امور داخلی دیگر کشور‌ها دخالت نمی‌کنیم، آنها نیز نباید در امور داخلی ایران دخالت کنند و اگر تعهدی داده می‌شود، طرف آمریکایی باید به آن پایبند باشد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از موضع قدرت وارد مذاکره شده است، افزود: مذاکره با تسلیم تفاوت دارد و امروز ایران با پشتوانه مردم، نیرو‌های مسلح و ظرفیت‌های ملی پای میز مذاکره قرار می‌گیرد.

قائم‌پناه با اشاره به مذاکرات و تفاهم‌های انجام‌شده گفت: در این تفاهم، حق غنی‌سازی در داخل ایران و تأمین نیاز‌های هسته‌ای کشور مورد توجه قرار گرفته است و در مقابل، تعهداتی نیز برای بازسازی و توسعه ایران مطرح شده است.

وی با بیان اینکه ایران به دنبال جنگ و درگیری با همسایگان خود نیست، افزود: ما نمی‌خواهیم همسایگان تاریخی و کشور‌های مسلمان منطقه را از دست بدهیم. ایران و کشور‌های منطقه باید بتوانند در کنار یکدیگر زندگی و تعامل داشته باشند

به گفته معاون اجرایی رئیس‌جمهور، اگر جنگ تداوم پیدا کند، پاسخ ما محکم خواهد بود؛ اما ما نمی‌خواهیم هزینه‌ای بر کشور تحمیل شود که می‌توان از آن جلوگیری کرد. اگر بتوانیم با هزینه کمتر، هدف بیشتری را محقق کنیم، عقل و تدبیر حکم می‌کند که هزینه‌های اضافی به مردم و زیرساخت‌های کشور تحمیل نشود.

قائم‌پناه با تأکید بر اینکه حفظ زیرساخت‌های کشور یک ضرورت ملی است، افزود: چرا باید پالایشگاه، نیروگاه، جاده، کارخانه و سایر زیرساخت‌های کشور مورد هدف قرار گیرد؟ آسیب به این زیرساخت‌ها در نهایت به مردم، تولید و اشتغال آسیب می‌زند.

به گفته وی شورای عالی امنیت ملی پشتوانه کارشناسی دولت و همچنین پشتوانه نظامی و امنیتی دارد و تصمیمات آن در چارچوب قانون و با توجه به مصالح کشور اتخاذ می‌شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره مدیریت تنگه هرمز نیز افزود: تصمیم‌گیری درباره باز یا بسته بودن تنگه هرمز در چارچوب اختیارات قانونی و با هماهنگی مسئولان عالی کشور انجام می‌شود و ساختار تصمیم‌گیری کشور در این زمینه کاملاً مشخص است.

ر با تأکید بر اینکه مردم ایران همزمان عزت و آرامش را می‌خواهند، گفت: ملت ایران ملت عزتمندی است؛ مردم آرامش و آسایش می‌خواهند، اما در برابر ظلم و زورگویی نیز تسلیم نمی‌شوند.