تلاش دولت آمریکا برای آغاز آنچه دونالد ترامپ «خردکننده‌ترین عملیات اقتصادی تاریخ» و اسکات بسنت «بزرگ‌ترین حمله مالی» نامیده‌اند، با موجی از انتقادات کاربران در فضای مجازی رو‌به‌رو شد.

بازگشت به ابزار تحریم ؛ نشانه‌ی ناکامی نظامی و اقتصادی دولت ترامپ در برابر ایران

بازگشت به ابزار تحریم ؛ نشانه‌ی ناکامی نظامی و اقتصادی دولت ترامپ در برابر ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تلاش دولت آمریکا برای آغاز آنچه دونالد ترامپ «خردکننده‌ترین عملیات اقتصادی تاریخ» و اسکات بسنت «بزرگ‌ترین حمله مالی» نامیده‌اند، با موجی از انتقادات کاربران در فضای مجازی رو‌به‌رو شد. مقامات تهران این تهدیدات را تکرار همان سناریو‌های شکست‌خورده گذشته قلمداد کردند .

عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سوابق شکست‌خورده آمریکا در بازه‌های زمانی مختلف، این اقدام جدید را «فیلمی تکراری» توصیف و تأکید کرد که تمامی طرح‌های پیشین از جمله فشار حداکثری، محکوم به شکست بوده‌اند.

هم‌زمان علی رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با هشدار صریح اعلام کرد : هرگونه مشارکت یا حمایت از جنگ اقتصادی آمریکا، از سوی ایران «اقدام جنگی» تلقی می‌شود و تأکید کرد که در صورت تداوم این وضعیت، صادرات نفت ایران از تمامی مسیر‌های منطقه متوقف خواهد شد.

در سوی دیگر، تحلیل کاربران فضای مجازی نشان می‌دهد که این ادعا‌ها ناشی از ناکامی در سیاست‌های داخلی و خارجی است؛ به‌ویژه با توجه به عبور بدهی ملی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار، مدیریت بحران اقتصادی خودِ ایالات متحده، وزیر خزانه‌داری این کشور را به سمت استفاده از ابزار تحریم سوق داده است.