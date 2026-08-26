مجموعه‌ ای از طرح‌ های عمرانی، خدماتی و زیرساختی در بخش کدکن شهرستان تربت‌ حیدریه به بهره‌ برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در سومین روز از هفته دولت، طرح‌ های متعددی در حوزه‌ های شهری، روستایی، برق‌ رسانی، راه و خدمات عمومی در بخش کدکن افتتاح شد.

ابراهیم زنگنه، شهردار کدکن، در آیین افتتاح این طرح ها گفت: پارک جنگلی ولیعصر کدکن در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع و با هزینه بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بهره‌ برداری رسیده است.

مهدی رستمی‌ پور، رئیس برق شهرستان تربت‌ حیدریه هم گفت: در بخش توسعه زیرساخت برق طرح‌ هایی با هزینه بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان در بخش کدکن اجرا شده است.

وی افزود: اصلاح و بازسازی ۱۴۶ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و تبدیل ۱۰۰ درصد شبکه سیمی بخش کدکن به شبکه سبز، از جمله اقدامات انجام‌ شده در این بخش است.

رستمی‌پور ادامه داد: در راستای مدیریت مصرف انرژی، ۶۰۰ چراغ گازی با چراغ‌های LED جایگزین شده که ۴۰۰ چراغ در کدکن و ۲۰۰ چراغ در روستاهای بخش نصب شده است.

وی همچنین با اشاره به نصب ۱۱ دستگاه ترانسفورماتور برای تقویت و افزایش کیفیت برق در نقاطی از جمله شهر کدکن، دافی، حسن‌ آباد، تلخ‌ بخش، گلبو پایین، سالاری، ریگی و اسفیز، گفت: تعویض سه هزار مقره معیوب، ۲۵ تابلوی برق عمومی فرسوده، ۳۹۰ پایه فشار ضعیف و ۹۵ پایه فشار متوسط نیز با هدف کاهش خاموشی‌ های برنامه‌ ریزی‌ نشده و مقاوم‌ سازی شبکه انجام شده است.

رئیس برق تربت‌ حیدریه افزود: کنترل‌ پذیری و هوشمندسازی ۶۸۰ اشتراک برق، احداث اتوبوستر برای رفع افت ولتاژ در روستاهای شکسته سفلی و حصار جلال و نیز برنامه‌ ریزی برای اجرای ۳/۸ کیلومتر شبکه فشار متوسط به‌ منظور توسعه زیرساخت و جداسازی برق شهر کدکن از معادن، از دیگر برنامه‌ های این اداره است.

به گفته وی، یک و نیم مگاوات نیروگاه خورشیدی نیز در نقاط مختلف بخش کدکن اجرا به بهره‌ برداری رسیده است.

جهانشیری، بخشدار کدکن، نیز در این آیین از بهره‌ برداری ۲۸ هزار مترمربع آسفالت معابر روستایی در شش روستای نوزه، داوریه، پنگی، رقیچه، عبدآباد و برس سخن گفت.

وی گفت: اجرای این طرح‌ ها با وجود محدودیت‌ های اعتباری و با همکاری دستگاه‌ های اجرایی، دهیاری‌ ها و شوراهای اسلامی روستاها انجام شده است.

در ادامه برنامه‌ های هفته دولت در بخش کدکن، پارک روستای حصار یزدان با اعتباری حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، باجه پست‌ بانک روستای تلخ‌ بخش و یک کیلومتر طرح بهسازی و آسفالت راه روستایی داوریه با اعتباری حدود ۵۰ میلیارد ریال نیز افتتاح شد.