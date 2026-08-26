همزمان با هفته دولت و هفته وحدت عملیات جهادی کابل‌کشی و نصب فیبرنوری در شهر گرگان با حضور مدیران، رؤسا و جمعی از همکاران سیمبان بسیجی مخابرات منطقه گلستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در این عملیات جهادی، جمعی از سیمبان بسیجی عضو پایگاه‌های مقاومت بسیج شهید قندی و شهید صلبی مخابرات منطقه گلستان، با حضور میدانی در یکی از مناطق شهر گرگان، در اجرای عملیات کابل‌کشی و نصب فیبرنوری مشارکت کردند.

این عملیات جهادی با هدف تسریع در توسعه شبکه فیبرنوری و فراهم‌سازی بستر مناسب برای ارائه خدمات مخابراتی باکیفیت‌تر به شهروندان گرگانی انجام شد.

بهرام عیدی مدیرمخابرات منطقه گلستان اعلام کرد: در راستای توسعه شبکه فیبرنوری و ارتقای کیفیت خدمات مخابراتی، اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و اقدامات جهادی را با مشارکت کارکنان و بسیجیان مجموعه با جدیت دنبال می‌کند.