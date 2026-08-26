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سد آقدکش شهرستان آققلا پس از ۱۳ سال انتظار با حضور معاون رئیس جمهور امروز به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سد آقدکش قرار است بخشی از آورد سیلابی رودخانه را از مسیر اصلی منحرف و در مخزن ذخیره کند که این سازوکار میتواند همزمان دو مساله کاهش شدت سیلاب در پائیندست و استفاده از آبی که در شرایط عادی ممکن است از دسترس خارج شود را هدف بگیرد.
این سد در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم ۳۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشت که با یک جهش قابل توجه، اکنون در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.