خدمترسانی جهادی در شرایط جنگی؛
گزارش عملکرد دوساله دولت چهاردهم در استان مرکزی
استاندار و معاونان استانداری مرکزی گزارشی از عملکرد دوساله دولت چهاردهم در دیار آفتاب ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی گفت: استان مرکزی در هفته دولت امسال، با بیشترین تعداد و مبلغ پروژههای آماده بهرهبرداری، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است؛ این استان همچنین در حوزههایی از جمله توسعه انرژی خورشیدی و عدالت آموزشی، در زمره استانهای برتر کشور قرار دارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی نیز با اشاره به تداوم فعالیت دستگاههای اجرایی در شرایط جنگی، گفت: کارکنان دولت با وجود شرایط خاص ناشی از جنگ، به فعالیت خود ادامه دادند و خدمترسانی به مردم متوقف نشد.
میرزایی افزود: دستگاههای خدماترسان از جمله شرکتهای آب، برق و گاز نیز با وجود ناترازیها، اقدامات مؤثری برای استمرار خدمات و تأمین نیازهای مردم انجام دادند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی از آماده بهرهبرداری بودن ۴۰ طرح اقتصادی در هفته دولت خبر داد و گفت: ۱۸ طرح در بخش کشاورزی، ۱۳ طرح در حوزه صنعت، چهار طرح خدماتی و پنج طرح مربوط به شهرکهای صنعتی است.
آقاعلیخانی با اشاره به تداوم فعالیت واحدهای تولیدی استان، افزود: حتی واحدهایی که در جریان حملات دشمن آسیب دیدند، روند فعالیت خود را ادامه دادهاند و صادرات استان نیز رشد ۳۸ درصدی داشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی همچنین کنترل تورم را از دیگر محورهای عملکرد استان عنوان کرد و گفت: در شش تا هفت ماه گذشته، با اقدامات میدانی و اجرای طرحهای تنظیم بازار، استان مرکزی از نظر نرخ تورم از جایگاه حدود ۳۱ کشور به جمع استانهای دارای نرخ تورم پایینتر رسیده و در بخش خوراکیها و آشامیدنیها نیز ماه گذشته رتبه سوم کشور را داشته است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی هم گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، حوادث دیماه و جنگ رمضان، نیروهای استان برای پشتیبانی از نیروهای نظامی و انتظامی و تأمین مایحتاج و نیازهای اساسی مردم بسیج شدند.
حسن قمری افزود: با وجود قرار گرفتن استان در معرض تهدیدات دشمن، با تدابیر شورای تأمین، حادثه ضدامنیتی در استان رخ نداد.
او گفت: در حوزه اجتماعی نیز رویکرد محلهمحوری در دستور کار قرار گرفته و شوراهای پیشرفت محله با مشارکت مردم در ۵۰۰ محله شهری و روستایی استان مستقر شدند.