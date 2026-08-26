وزیر ورزش و جوانان با برگزاری نشستی ویژه میان مسئولان فدراسیون فوتبال، تیم امید و مدیران باشگاه‌های استقلال و تراکتور، زمینه تفاهم و هماهنگی برنامه‌های ملی و لیگ نخبگان آسیا را فراهم کرد.

تفاهم فدراسیون فوتبال، استقلال و تراکتور در حضور وزیر

تفاهم فدراسیون فوتبال، استقلال و تراکتور در حضور وزیر

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، با توجه به اهمیت برنامه‌های تیم فوتبال امید و ضرورت هماهنگی با نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا؛ مسئولان فدراسیون فوتبال، تیم امید و مدیران باشگاه‌های استقلال و تراکتور را به نشستی ویژه در دفتر خود دعوت کرد.

یکی از اهداف مهم فوتبال ایران، پایان دادن به انتظار نیم‌قرنی برای حضور تیم امید در بازی‌های المپیک است و بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا می‌تواند مرحله‌ای مهم در مسیر آماده‌سازی این تیم برای رقابت‌های انتخابی و کسب سهمیه المپیک باشد.

بر همین اساس، برنامه آماده‌سازی و حضور تیم امید در بازی‌های آسیایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در عین حال، استقلال و تراکتور نیز به‌عنوان نمایندگان فوتبال ایران در لیگ نخبگان آسیا، مسابقات مهمی را پیش‌رو دارند.

در این نشست، برنامه‌های پیش‌روی تیم امید و دو باشگاه استقلال و تراکتور مورد بررسی قرار گرفت و طرفین دیدگاه‌ها و ملاحظات خود را درباره چگونگی ایجاد هماهنگی میان برنامه‌های ملی و باشگاهی مطرح کردند.

این جلسه با هدف دستیابی به راهکاری مشترک برگزار شد تا ضمن حفظ منافع ملی و فراهم شدن شرایط مناسب برای آماده‌سازی تیم امید، منافع استقلال و تراکتور به‌عنوان نمایندگان فوتبال ایران در لیگ نخبگان آسیا نیز مورد توجه قرار گیرد.

دنیامالی در این نشست بر ضرورت تعامل و همکاری میان فدراسیون فوتبال، کادر تیم امید و باشگاه‌ها تاکید کرد.

وزیر ورزش و جوانان همچنین بر اهمیت بازی‌های آسیایی ناگویا تأکید کرد و خواستار اتخاذ تصمیماتی شد که ضمن کمک به حضور قدرتمند این تیم در بازی‌های آسیایی، منافع نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا نیز حفظ شود.

این نشست در فضایی مثبت و تعاملی برگزار شد و پس از طرح دیدگاه‌ها و بررسی برنامه‌های طرفین، تفاهمات لازم برای ایجاد هماهنگی در برنامه‌های پیش‌رو صورت گرفت.

بر این اساس، فدراسیون فوتبال، تیم امید و باشگاه‌های استقلال و تراکتور با تعامل و همکاری، برنامه‌های خود را به‌گونه‌ای هماهنگ خواهند کرد که ضمن تأمین نیاز‌های تیم ملی امید در مسیر بازی‌های آسیایی و هدف بزرگ صعود به المپیک، شرایط دو نماینده ایران برای حضور موفق در لیگ نخبگان آسیا نیز مورد توجه قرار گیرد.