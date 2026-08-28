اردوی فرهنگی و تربیتی نوجوانان مصابیح الدجی در آبشار یاسوج
اردوی تربیتی و فرهنگی گروه تربیتی «مصابیح الدجی» ویژه نوجوانان ۱۱ تا ۱۵ ساله در آبشار یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، گروه تربیتی «مصابیح الدجی» با محوریت مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) محمودآباد و مسجد سیدالشهدا (ع) تلزالی شهر یاسوج، جمعی از نوجوانان ۱۱ تا ۱۵ ساله را گرد هم آورده تا در کنار آموزشهای دینی، مهارتهای مورد نیاز زندگی امروز را نیز فراگیرند.
منوچهری مسئول و مربی این گروه تبیینی وتربیتی گفت: فعالیتهای این مجموعه تنها به آموزشهای مذهبی محدود نمیشود.
منوچهری افزود: نوجوانان حاضر در این گروه در دورههای هوش مصنوعی، فن بیان، استعدادیابی، هوش و خلاقیت، استاپ موشن، فوتبال، شنا، طبیعتگردی و اردوهای فرهنگی و زیارتی شرکت میکنند و همزمان در حلقههای معرفتی، جلسات قرآن کریم و نهجالبلاغه نیز حضور دارند.
وی با بیان اینکه تربیت نسل آینده تنها با آموزش علمی یا صرفاً برنامههای مذهبی محقق نمیشود ادامه داد: نوجوان امروز باید مهارت، معرفت، مسئولیتپذیری اجتماعی و روحیه خدمت را در کنار یکدیگر بیاموزد.
مسئول و مربی گروه تبیینی و تربیتی مصابیح الدجی گفت: با هدف افزایش روحیه نشاط و مسئولیت پذیری اردوی ۲ روزهای در آبشار یاسوج برگزار و ۱۲۰ دانش آموز از شهرهای یاسوج و لنده در مسابقات فوتبال، والیبال و تیراندازی شرکت کردند.
وی اضافه کرد: در این اردو دانش اموزان با مسایل دینی و تربیتی آشنا و به مسابقات ورزشی و تفریحی پرداختند.
«مصابیح الدجی» این روزها تنها نام یک گروه تربیتی نیست؛ روایت جمعی از نوجوانان یاسوجی است که میخواهند در کنار آموختن مهارتهای روز، چراغ معنویت و خدمت را نیز در زندگی خود روشن نگه دارند؛ چراغهایی که شاید فردای این شهر را روشنتر از امروز بسازند.