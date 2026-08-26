به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم دیار امیرکبیر در ۱۷۸مین شب از تجمعات شب‌های اقتدار، با تأکید بر ضرورت وحدت و انسجام، بر این باورند که تنها راه مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا، پیوند عمیق میان اراده مردم و تدبیر مسئولان است

مردم استان دیشب هم با حضور در میادین، جنگ اقتصادی و تبلیغاتی دشمن را تلاشی برای تضعیف اقتصاد و ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان دانستند و تأکید کردند حفظ آرامش، همدلی و حمایت از هموطنان می‌تواند این نقشه را خنثی کند.