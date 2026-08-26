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پیام صریح مردم استان مرکزی در شبهای اقتدار، وحدت در برابر جنگ اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم دیار امیرکبیر در ۱۷۸مین شب از تجمعات شبهای اقتدار، با تأکید بر ضرورت وحدت و انسجام، بر این باورند که تنها راه مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا، پیوند عمیق میان اراده مردم و تدبیر مسئولان است
مردم استان دیشب هم با حضور در میادین، جنگ اقتصادی و تبلیغاتی دشمن را تلاشی برای تضعیف اقتصاد و ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان دانستند و تأکید کردند حفظ آرامش، همدلی و حمایت از هموطنان میتواند این نقشه را خنثی کند.