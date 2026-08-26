رئیس‌کل بانک مرکزی از آغاز سرمایه‌گذاری برای ایمن‌سازی تدریجی زیرساخت‌های پولی و بانکی کشور در برابر تهدیدات فناوری‌های کوانتومی خبر داد و حرکت به سمت رمزنگاری پساکوانتومی را ضرورتی برای مقابله با رشد حملات سایبری دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای همتی در مراسم امضای تفاهم‌نامه بانک مرکزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری گفت: این همکاری با هدف توسعه فناوری‌ها و زیرساخت‌های رمزنگاری پساکوانتومی در حوزه پولی و بانکی انجام می‌شود و می‌تواند امنیت شبکه بانکی، سامانه‌های پرداخت و تراکنش‌های کشور را ارتقا دهد.

وی با تأکید بر حجم بالای خدمات و تراکنش‌های بانکی، هشدار داد تأخیر در آماده‌سازی زیرساخت‌ها و توسعه ظرفیت‌های مورد نیاز، آسیب‌پذیری کشور را در برابر تهدیدات سایبری مبتنی بر فناوری کوانتومی افزایش می‌دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی مرکز ملی توسعه فناوری پساکوانتومی با پشتیبانی معاونت علمی خبر داد و گفت پژوهش‌های این حوزه باید به محصول، خدمت و راهکار‌های اجرایی برای شبکه بانکی منتهی شود.

مسعود پشم‌چی، معاون نظام پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز اعلام کرد ارزیابی مخاطرات کوانتومی، شناسایی سامانه‌های اولویت‌دار، تدوین نقشه راه مهاجرت، ایجاد محیط آزمون مشترک و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، محور‌های اصلی این تفاهم‌نامه است.