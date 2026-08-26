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در پی توافق گمرکات ایران و ترکیه، ظرفیت پذیرش و عبور کامیونهای ایرانی در مرز بازرگان–گوربلاغ افزایش یافت؛ بهطوریکه شمار تردد روزانه کامیونها از این مرز به بیش از ۳۵۰ دستگاه رسیده و هدفگذاری برای افزایش آن به ۴۰۰ دستگاه در شبانهروز انجام شده است.
به گزارش تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی گمرک ایران در پی نشست مستمر مقامات گمرکی ایران و ترکیه در مرز بازرگان–گوربلاغ، مجموعهای از اقدامات اجرایی برای تسهیل تردد کامیونها، کاهش زمان انتظار در مرز و کاهش هزینههای تجارت میان دو کشور عملیاتی شد. فاطمه اعتمادمقدم، مشاور رئیس کل و مدیرکل دفتر همکاریهای بینالملل گمرک ایران، گفت: این اقدامات برای تسهیل تجارت از گمرکات مرزی و با هماهنگی هیئت گمرکی ترکیه انجام شده است. وی افزود: در نشست تخصصی دو طرف، راهکارهای عملیاتی برای افزایش سرعت عبور کامیونها و رفع موانع موجود در مرز بازرگان بررسی شد و بر اساس توافقهای انجامشده، سازوکاری مشترک با حضور نمایندگان گمرکات ایران و ترکیه و تشکلهای حملونقل بینالمللی دو کشور تشکیل شد. اعتمادمقدم گفت: در این سازوکار، نمایندگان تشکلهای حملونقل بینالمللی ایران و ترکیه، از جمله ITCAI و UND، حضور دارند تا مسائل اجرایی و گلوگاههای تردد کامیونها بهصورت مستمر بررسی و پیگیری شود. مدیرکل دفتر همکاریهای بینالملل گمرک ایران افزود: مدیران و کارشناسان گمرکات بازرگان و گوربلاغ نیز به همراه نمایندگان بخش خصوصی، طی چند شب بهصورت میدانی روند تردد کامیونها را رصد کردند و اقدامات لازم برای افزایش هماهنگی عملیاتی و رفع گلوگاهها انجام شد. وی اظهار داشت: نتایج اولیه این اقدامات، افزایش ظرفیت پذیرش و عبور کامیونها در مرز بازرگان بوده است؛ بهگونهای که اکنون تعداد کامیونهای عبوری در این مرز به بیش از ۳۵۰ دستگاه در شبانهروز رسیده است. اعتمادمقدم افزود: با تداوم همکاری گمرکات دو کشور، افزایش هماهنگیهای عملیاتی و رفع موانع باقیمانده، پیشبینی میشود ظرفیت تردد کامیونها در مرز بازرگان–گوربلاغ به ۴۰۰ دستگاه در شبانهروز افزایش یابد. این اقدام در راستای تسهیل تجارت خارجی، روانسازی حملونقل بینالمللی و کاهش هزینه و زمان توقف ناوگان حمل کالا میان ایران و ترکیه انجام شده است.