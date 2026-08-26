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آیین بزرگداشت روز ملی کشتی و رونمایی از کتاب «مرد آرام»؛ زندگینامه زندهیاد ابوالفضل انوری امروز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آیین بزرگداشت روز ملی کشتی و رونمایی از کتاب «مرد آرام»؛ زندگینامه زندهیاد ابوالفضل انوری، با حضور علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، جمعی از پیشکسوتان، اهالی کشتی و اصحاب رسانه امروز (۴ شهریور) در سالن همایشهای شهید ضرغام فدراسیون کشتی برگزار شد.
این اثر که به قلم منصور غلامی و با همکاری مرکز مستندنگاری فدراسیون کشتی و انتشارات گلگشت منتشر شده، به زندگی و فعالیتهای ورزشی زندهیاد ابوالفضل انوری، پیشکسوت ارزشمند کشتی ایران، میپردازد.
با انتشار کتاب «مرد آرام»، شمار آثار منتشرشده فدراسیون کشتی به ۵۰ عنوان رسید.