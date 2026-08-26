۱۷۸ شب از ایستادگی شبانهروزی مردم لرستان در میدان نبرد علیه جبهه آمریکایی و صهیونیستی سپری شد. این حضور مداوم، تابلویی از اتحاد است که تمام نقشهها برای عقبنشینی ملت را نقش بر آب کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، ۱۷۸ شب از حضور بیوقفه مردم لرستان در میدان تقابل با استکبار میگذرد؛ حضوری که با تکیه بر بصیرت و مقاومت، «حد نصاب» جدیدی از استکبارستیزی را به نام مردم این دیار ثبت کرده است.
دشمن با گشودن جبهههای تازه، در پی شکستن اراده مردم است، اما اهالی لرستان با همدلی و همافزایی، بطلان نقشههای بدخواهان را ثابت کردهاند. این انسجام ملی نشان میدهد که مردم در میدانهای دشوار نیز، سرسختانه پای آرمانهای خود ایستادهاند و هرگونه تلاش برای تسلیم را ناکام میگذارند.