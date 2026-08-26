دشمن با گشودن جبهه‌های تازه، در پی شکستن اراده مردم است، اما اهالی لرستان با همدلی و هم‌افزایی، بطلان نقشه‌های بدخواهان را ثابت کرده‌اند. این انسجام ملی نشان می‌دهد که مردم در میدان‌های دشوار نیز، سرسختانه پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند و هرگونه تلاش برای تسلیم را ناکام می‌گذارند.