به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال دختران نوجوان که از یکشنبه اول شهریور در اردوی آماده سازی به سر می‌برد، امروز چهارشنبه (۴ شهریور) در یک دیدار درون اردویی به مصاف تیم توکان مهام آیریا رفت و این بازی با نتیجه دو بر یک به سود دختران نوجوان به پایان رسید.

همچنین دختران نوجوان جمعه ۶ شهریور در آخرین روز اردوی خود یک دیدار دوستانه با تیم منتخب تهران برگزار می‌کنند.