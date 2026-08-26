با شدت گرفتن گرمای تابستان در خوزستان، گاومیش‌ها روزانه تا سه نوبت خود را به رودخانه کارون می‌رسانند تا برای لحظاتی از گرمای طاقت‌فرسا رهایی یابند. این آب‌تنی منظم، صرفاً یک رفتار دامداری نیست، بلکه بخشی از زیست طبیعی گاومیش‌ها و نشانه‌ای از پیوند دیرینه آنها با رودخانه‌های جنوب کشور است. گاومیش‌های خوزستان علاوه بر سازگاری بالا با اقلیم گرم منطقه، برای خانوار‌های دامدار منبع مهمی برای تولید شیر، انواع لبنیات، گوشت و درآمد محسوب می‌شوند و شیر پرچرب آنها نیز ماده‌ای ارزشمند در تولید فرآورده‌های لبنی به شمار می‌رود، شیر گاومیش به‌دلیل برخورداری از پروتئین، چربی، کلسیم و فسفر بیشتر از شیر گاو، ارزش غذایی بالایی دارد و برای تولید انواع فرآورده‌های لبنی نیز بسیار مناسب است.

عکاس : ابراهیم جرفی