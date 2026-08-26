به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فرمانده انتظامی استان کردستان از صحت عمل ستوانیکم "سلمان عبدالملکی"مامور انتظامی شهرستان دیواندره درپیدا کردن کیف و تحویل به صاحبش که حاوی طلاجات و اسکناس به ارزش ۲۰ میلیارد ریال بود، قدردانی کرد.

میز خدمت به مناسبت هفته دولت در روستای قره بلاغ خان از توابع بخش سریش آباد برپا شد.

نشست هم‌اندیشی علمای اهل سنت و اهل تشیع شهرستان قروه با موضوع تقویت وحدت، هم‌افزایی و تعامل میان مذاهب اسلامی برگزار شد.

مراسم تجلیل از کارمندان نمونه ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان مریوان امروز برگزار شد.

مانور طرح مهتاب با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق در شهرستان بانه اجرا شد.