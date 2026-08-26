به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، کاپیتان رضا راکیان، گفت: فروش اینترنتی بلیت شناورهای حمل خودرو‌های سواری در بندر تجاری و مسافری چارک با هدف توسعه خدمات الکترونیکی، کاهش مراجعه حضوری و تسهیل فرآیند سفر به کیش آغاز شد.

او افزود: در مرحله نخست اجرای طرح، یک سفر روزانه شناورهای حمل خودرو‌های سواری ( لندینگ کرافت) در سامانه پیش‌بینی شده و بلیت در نشانی Ticket.kishports.com برای مسافران قابل مشاهده و خرید است.

راکیان، خاطرنشان کرد: مسافران برای تهیه بلیت شناورهای حمل خودرو می توانند ٢٤ ساعت قبل از سفر بلیت خود را تهیه کنند.

مدیرکل بنادر کیش، با اشاره به تداوم فرآیند معمول فروش بلیت شناورهای حمل خودرو، گفت: تهیه بلیت شناورهای حمل خودرو‌های سواری، روزانه و با مراجعه حضوری در محل پذیرش خودرو انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند نسبت به تهیه حضوری نیز اقدام کنند.

راکیان تصریح کرد: با توجه به نتایج حاصل از اجرای مرحله نخست و آمار استقبال و تقاضای کاربران، امکان افزایش تعداد سفر‌های قابل عرضه در قالب تهیه بلیت اینترنتی شناورهای حمل خودرو در مراحل بعدی پیش بینی شده است.