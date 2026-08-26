افتتاح کارخانه خمیرکاغذ با ظرفیت تولید ۵۵۰ تن در یاسوج با حضور وزیر تعاون
کارخانه خمیرکاغذ با سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد تومان در شهرک فرودگاه یاسوج به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،کارخانه تولید خمیر کاغذ در بویراحمد با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.
کارخانه خمیرکاغذ با ظرفیت تولید ۵۵۰ تن و سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد تومان راهاندازی شده است و با آغاز فعالیت آن، ظرفیت تولید در بخش صنایع مرتبط با کاغذ و محصولات سلولزی استان افزایش می یابد.
راهاندازی این واحد تولیدی همچنین زمینه ایجاد اشتغال و رونق فعالیتهای صنعتی در استان را فراهم میکند و میتواند در توسعه زنجیره ارزش صنایع مرتبط با کاغذ و محصولات سلولزی نقش داشته باشد.
توسعه واحدهای تولیدی و تکمیل زنجیرههای ارزش از محورهای مورد توجه در سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان کهگیلویه و بویراحمد است؛ رویکردی که با هدف فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی مناطق، تقویت تولید و ایجاد اشتغال پایدار دنبال میشود.