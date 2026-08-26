به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،کارخانه تولید خمیر کاغذ در بویراحمد با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

کارخانه خمیرکاغذ با ظرفیت تولید ۵۵۰ تن و سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومان راه‌اندازی شده است و با آغاز فعالیت آن، ظرفیت تولید در بخش صنایع مرتبط با کاغذ و محصولات سلولزی استان افزایش می یابد.

راه‌اندازی این واحد تولیدی همچنین زمینه ایجاد اشتغال و رونق فعالیت‌های صنعتی در استان را فراهم می‌کند و می‌تواند در توسعه زنجیره ارزش صنایع مرتبط با کاغذ و محصولات سلولزی نقش داشته باشد.