همزمان با سومین روز از هفته دولت، چند طرح در استان کردستان به بهره‌برداری رسید و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بهره برداری از دو سالن ورزشی در آموزشگاه های استثنایی نوآوران و ترنم وطن در سنندج، - چهار پروژه عمرانی در شهرستان بیجار در زمینه های برق رسانی، طرح هادی تعاون روستایی و راه سازی ، افتتاح ایستگاه میان راهی آب مجتمع سورهال در دهگلان، سه طرح شامل تجهیز مرکز مخابراتی، خط فشار متوسط هوای از مهدیخان تا شوراب هزاره در سریش آباد و چندین طرح عمرانی، خدماتی و اشتغالزایی در بانه از جمله مهمترین طرح های کردستان در سومین روز از هفته دولت بود.