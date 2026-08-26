روزنامه گاردین با استناد به داده‌های مرکز ملی آمار انگلیس از مرگ بیش از چهل هزار نفر به علت گرما در این کشور به عنوان رسوایی ملی یاد کرد که افراد در دمای معمولی و بیش از حد انتظار جان خود را از دست دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ در تارنمای گاردین آمده است «داده‌های مرکز ملی آمار بریتانیا، افزایش تلفات به بیش از چهل هزار بین سال‌های ۱۹۸۸ تا ۲۰۲۵ را نشان می‌دهد که بیش از حد انتظار است».

گاردین اعلام کرد: این آمار شامل تابستان امسال نمی‌شود، زمانی که انگلیس تحت تأثیر موج‌های گرما قرار گرفته و در مسیر ثبت بالاترین تعداد مرگ ناشی از گرماست. آژانس امنیت سلامت بریتانیا به تازگی اعلام کرد که تخمین زده می‌شود ۲۸۷۷ نفر تنها در موج‌های گرمای ماه می‌ و ژوئن جان خود را از دست داده‌اند. این رقم تقریباً دو برابر رقم کل تابستان ۲۰۲۵ است.

انتظار می‌رود شمار افرادی که به دلیل دمای بالا دچار مرگ زودرس می‌شوند، بیش‌تر شود زیرا بحران آب و هوا ناشی از سوزاندن سوخت‌های فسیلی همچنان دما را افزایش می‌دهد.

بخش‌های اورژانس بیمارستان‌های انگلیس تابستان امسال شلوغ‌ترین دوره خود را تجربه کرده‌اند به طوری که تقریباً دو و نیم میلیون بیمار هر ماه در ماه‌های می، ژوئن و ژوئیه به بخش اورژانس مراجعه می‌کنند و گرما دلیل اصلی آن ذکر شده است. اتحادیه پرستاران در اوایل ماه اوت هشدار داد که پرستاران در طول شیفت‌ها در شرایط «غیرانسانی و غیرممکن» ناشی از گرمای شدید از حال می‌روند.

مرکز ملی آمار انگلیس اعلام کرد که لندن بیش‌ترین تعداد مرگ ناشی از گرم‌ترین دما را داشته است. خدمات آمبولانس لندن در تابستان امسال ۲۵ هزار تماس بیش‌تر از تابستان گذشته داشته است که از رکورد ثبت شده در اوج همه‌گیری کووید ۱۹ فراتر رفته است.

تقریباً تمام مناطق انگلیس و ولز، پنجاه درصد افزایش خطر مرگ در اثر عبور دما از ۲۴ درجه سانتی‌گراد را تجربه کردند. بیش از دو هزار مرگ در ولز با گرم‌ترین روز‌ها از سال ۱۹۸۸ تا ۲۰۲۵ و ۱۰ هزار مرگ با سردترین روز‌ها مرتبط بوده‌اند. از نظر تاریخی، مرگ اضافی در سردترین روز‌ها در انگلیس، بیش‌تر از گرم‌ترین روز‌ها بوده است. طبق داده‌های مرکز ملی آمار انگلیس، بین سال‌های ۱۹۸۸ تا ۲۰۲۵ میلادی، ۱۳۹ هزار مرگ مرتبط با سردترین روز‌ها در این کشور وجود داشته است. با این حال، جیمز تاکر از مرکز ملی آمار انگلیس گفت: «نتایج ما نشان می‌دهد که شکاف بین مرگ ناشی از گرما و سرما در انگلیس، در سال‌های اخیر کاهش یافته، زیرا نسبت مرگ ناشی از گرما افزایش یافته است».

دکتر کلر بارنز متخصص آمار در کالج امپریال لندن که در حال بررسی پیامد‌های تغییرات اقلیمی بر آب و هوای شدید است، گفت: ما اکنون با چشم‌انداز بسیار واقعی پیشی گرفتن مرگ ناشی از گرما از مرگ ناشی از سرما در سردترین روز‌ها روبروییم. همان طور که تابستان امسال به وضوح نشان داد، خطر ناشی از گرمای شدید یک مشکل رو به رشد است که بدون اقدام بیش‌تر برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و تأمین سرمایش، بدتر خواهد شد.

«باب وارد» از موسسه تحقیقاتی تغییرات اقلیمی گرانتهام در دانشکده اقتصاد لندن، گفت: بسیاری از منکران تغییرات اقلیمی و مخالفان طرح‌های صفر کردن تولید گاز کربن، بی‌رحمانه ادعا می‌کنند که مرگ ناشی از گرما به دلیل مرگ بالاتر در زمستان اهمیتی ندارد اما همه این جان‌ها مهم‌ هستند. وی گفت: بیش‌تر این مرگ‌های مرتبط با سرما و گرما قابل پیشگیری‌اند. این یک رسوایی ملی تکان‌دهنده است.

در جدیدترین سال در داده‌های مرکز ملی آمار انگلیس تعداد ۲۸۰۵ مرگ مرتبط با گرما در انگلیس و ولز، بیشتر از ۲۲۴۴ مرگ مرتبط با سرما بوده است. «اما هاوارد بوید» رئیس کمیسیون ملی خطر گرما، گفت: در پشت این اعداد مردم، خانواده‌ها و جوامع قرار دارند. مشکلات کنونی این است که اطمینان حاصل کنیم خانه‌ها، محله‌ها، زیرساخت‌ها و خدمات عمومی ما برای محافظت از آسیب‌پذیرترین افراد، آمادگی بهتری دارند.