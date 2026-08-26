به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شهردار بروجرد روز چهارشنبه در این آیین گفت: پارک صامتیه یکی از فضا‌های تاریخی و فرهنگی شهر بروجرد است که در راستای پاسداشت هویت تاریخی شهر و ارتقای سرانه فضای سبز، بازطراحی و بهسازی شده است.



یحیی عیدی بیرانوند افزود: خیابان‌کشی مدرن بروجرد از سال ۱۳۱۲ شمسی با احداث چهار خیابان اصلی از جمله خیابان صفا آغاز شد و در همان دوران، ۲ قبرستان بزرگ شهر از جمله محل کنونی پارک صامتیه به «باغ ملی صوفیان» تبدیل شد.



وی ادامه داد: از سال ۱۳۷۶ و همزمان با برگزاری کنگره بزرگداشت «صامت بروجردی»، این مکان به نام این شاعر برجسته اهل‌بیت (ع) مزین شد و از آن زمان به عنوان یکی از فضا‌های فرهنگی و تاریخی شهر شناخته می‌شود.



شهردار بروجرد بیان کرد: در راستای پاسداشت هویت تاریخی و ارتقای سرانه فضای سبز، طرح بازطراحی و بهسازی پارک صامتیه با هدف احیای بافت گردشگری و تفریحی، با اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد ریال به همت شهرداری بروجرد از ۲۸ دی‌ ۱۴۰۲ اجرا شد.



عیدی بیرانوند گفت: این طرح شامل مرمت آرامگاه، کف‌سازی معابر، ساخت آب‌نما، اجرای قلوه‌سنگ‌های تزئینی، نصب سردیس و المان‌های شهری و اجرای چراغ‌های روشنایی بوده است.



وی افزود: با تکمیل عملیات اجرایی، پارک صامتیه امروز همزمان با هفته دولت و در جریان سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به بروجرد افتتاح و در سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری رسید.



شهردار بروجرد اظهار کرد: بازطراحی و بهسازی پارک صامتیه با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی این مکان، علاوه بر ارتقای کیفیت فضای شهری، می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی بروجرد کمک کند.



صامت بروجردی، شاعر نام‌آشنای مذهبی و مدیحه‌سرای قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری، از چهره‌های برجسته ادبی بروجرد است که بخش قابل توجهی از اشعار او به مرثیه‌های مذهبی، نواحه‌ها و اشعار مرتبط با واقعه عاشورا اختصاص دارد. دیوان صامت در قالب‌هایی همچون غزل، قصیده، رباعی و بحر طویل سروده شده و اشعار و نوحه‌های او همچنان در آیین‌های سوگواری و مناسبت‌های مذهبی خوانده می‌شود؛ نام این شاعر بروجردی از سال ۱۳۷۶ و همزمان با برگزاری کنگره بزرگداشت وی، بر این بوستان تاریخی نهاده شد.