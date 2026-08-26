مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: همزمان با هفته دولت، ۲۹ طرح صنعتی در تهران با سرمایه‌گذاری حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی و اشتغال مستقیم ۳ هزار نفر به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمود سیجانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران، گفت: اداره کل صمت استان تهران با توجه به گستردگی بخش‌های تولید، توزیع، اصناف، خدمات، بازرسی، نظارت بر بازار، تنظیم بازار و فعالیت‌های معدنی، حجم قابل توجهی از مأموریت‌های اقتصادی استان را برعهده دارد.

وی افزود: سال گذشته با شرایط ویژه‌ای همراه بود و در جریان جنگ اخیر، حدود ۵۴۰ واحد تولیدی در استان تهران به‌طور مستقیم آسیب دیدند.

سیجانی ادامه داد: از نخستین روز‌های پس از آسیب، مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در حوزه‌هایی از جمله مسائل کارگری، مالیاتی، نقدینگی، تعهدات و برآورد خسارت مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: برای رسیدگی به مشکلات این واحد‌ها حدود ۴۰ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد و بازدید‌های میدانی از واحد‌های آسیب‌دیده نیز به‌صورت مستمر انجام گرفت.

مدیرکل صمت استان تهران با اشاره به نیاز واحد‌های آسیب‌دیده به حمایت‌های مالی گفت: تأمین نقدینگی و ارز، به‌ویژه برای واحد‌هایی که ماشین‌آلات، مواد اولیه یا محصولات آنها آسیب دیده، از مهم‌ترین نیاز‌های این واحدهاست و لازم است بانک‌ها و بانک مرکزی در این زمینه حمایت ویژه‌ای داشته باشند.

سیجانی افزود: استفاده از ظرفیت‌هایی مانند تهاتر، تقسیط بدهی‌ها، مهلت‌های قانونی و بخشودگی جرایم نیز می‌تواند در جبران بخشی از خسارت‌های واردشده به واحد‌های تولیدی مؤثر باشد.

ضرورت استمرار تأمین برق، برای حفظ تولید و اشتغال

وی با تأکید بر اهمیت استمرار تأمین برق واحد‌های تولیدی گفت: ثبات در تأمین انرژی برای حفظ تولید، اشتغال و تأمین کالا‌های مورد نیاز بازار ضروری است و امیدواریم با توجه به دستور رئیس‌جمهور، از هفته آینده قطعی برق واحد‌های تولیدی متوقف شود.

سیجانی همچنین از بهره‌برداری ۲۹ طرح صنعتی در استان تهران همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان، برای حدود ۳ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌کنند.

وی افزود: این طرح‌ها در حوزه‌های مختلفی از جمله صنایع دارویی، الکترونیک، بسته‌بندی، لوازم خانگی، ماشین‌آلات، صنایع چوب و قطعات خودرو به بهره‌برداری می‌رسند.

مدیرکل صمت استان تهران توسعه انرژی خورشیدی در واحد‌های صنعتی را از برنامه‌های مهم امسال عنوان کرد و گفت: همزمان با هفته دولت، ۲۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سقف واحد‌های تولیدی استان به بهره‌برداری می‌رسد که بزرگ‌ترین آن یک نیروگاه ۷ مگاواتی است.

سیجانی ادامه داد: برخی واحد‌های صنعتی نیز خارج از محل تولید خود در نیروگاه‌های خورشیدی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که یکی از این طرح‌ها با ظرفیت ۶ مگاوات به بهره‌برداری رسیده و ظرفیت آن قرار است طی یک سال آینده به ۱۰ مگاوات افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: شهرک‌های صنعتی استان تهران نیز در زمینه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر امسال با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.

درگاه ملی مجوزها؛ گامی برای شفافیت و تسریع صدور مجوز

وی گفت: بسیاری از مجوز‌ها در بستر درگاه ملی مجوز‌ها صادر می‌شود و مراجعه حضوری در این فرآیند تا حد زیادی حذف شده است. این روند موجب تسریع، شفافیت و تسهیل صدور مجوز‌ها شده است.

سیجانی افزود: در استان‌ها سه دسته مجوز شامل مجوز‌های صنعتی، مجوز‌های حوزه معدن و مجوز‌های صنفی صادر می‌شود که مجوز‌های صنفی از طریق اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی، اما در بستر درگاه ملی مجوزها، صادر می‌شوند.

وی با اشاره به شرایط خاص استان تهران گفت: با توجه به قانون برنامه هفتم و سند آمایش سرزمین، ظرفیت تهران برای استقرار بسیاری از صنایع اشباع شده است و محدودیت‌هایی در زمینه زمین، آب، برق، گاز و الزامات زیست‌محیطی وجود دارد.

مدیرکل صمت استان تهران ادامه داد: در بخش صنعت، به دلیل محدودیت‌های استقرار، برخی واحد‌های صنفی در قالب فعالیت‌های صنعتی بزرگ شکل می‌گیرند که اگر الزامات زیست‌محیطی و استقرار آنها رعایت نشود، می‌تواند موجب پراکندگی، بی‌نظمی و دشواری در ارائه خدمات و مدیریت پسماند شود.

سیجانی تأکید کرد: لازم است در فرآیند صدور مجوزها، قواعدی متناسب با سیاست‌ها و برنامه‌های کلان کشور و استان در نظر گرفته شود تا فعالیت‌هایی که با محدودیت‌های استقرار مواجه هستند، موجب اختلال در سایر بخش‌ها نشوند.

وی گفت: درگاه ملی مجوز‌ها محاسن زیادی از جمله شفافیت، تسریع فرآیند صدور مجوز و حذف مراجعه حضوری دارد، اما برای هماهنگی بیشتر با سیاست‌ها و برنامه‌های ملی و استانی، به‌تدریج نیازمند اصلاحاتی است.

سیجانی افزود: اصل ایجاد درگاه ملی مجوز‌ها اقدامی درست و در جهت تکریم ارباب‌رجوع و به نفع مردم بوده است، اما برخی قواعد آن باید متناسب با شرایط و سیاست‌های کشور و استان اصلاح شود.

تولید بدون کارخانه؛ استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی

وی درباره اولویت‌های صمت استان تهران گفت: دو اولویت اصلی ما افزایش بهره‌وری سرمایه و ساماندهی صنایع موجود است و در حوزه سرمایه‌گذاری نیز صنایع دانش‌بنیان، صنایع کم‌آب‌بر و فعالیت‌هایی که مصرف انرژی منطقی و بهینه دارند، در اولویت قرار دارند.

مدیرکل صمت استان تهران ادامه داد: تکمیل زنجیره تولید یکی دیگر از اولویت‌های اصلی استان است و واحد‌های تولیدی باید بتوانند بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود را در داخل زنجیره تولید کنند و وابستگی به واردات را کاهش دهند.

سیجانی گفت: استفاده از ظرفیت‌های خالی واحد‌های تولیدی نیز در دستور کار قرار دارد و طرح «تولید بدون کارخانه» می‌تواند به صاحبان برند و سرمایه‌گذارانی که بازار را می‌شناسند، امکان استفاده از ظرفیت خالی کارخانه‌های موجود را بدهد.

وی با اشاره به پراکندگی واحد‌های صنعتی در استان تهران افزود: حدود ۵۵ لکه صنعتی در تهران وجود دارد که ۳۸ لکه آن مصوب دولت است و ساماندهی این مناطق از برنامه‌های مهم استان به شمار می‌رود.

سیجانی تصریح کرد: هدف از ساماندهی لکه‌های صنعتی، ایجاد زیرساخت و خدمات، تبدیل آنها به شهرک‌های صنعتی غیردولتی و تعیین تکلیف واحد‌های مستقر و صدور مجوز قانونی برای فعالیت آنهاست تا این واحد‌ها نیز بتوانند از خدمات و منابع مورد نیاز بخش تولید بهره‌مند شوند.

وی احیای واحد‌های راکد را از دیگر اولویت‌های صمت تهران عنوان کرد و گفت: بازسازی و نوسازی صنایع نیز اهمیت زیادی دارد؛ چراکه بخشی از صنایع تهران قدمت بالایی دارند و فرسودگی ماشین‌آلات علاوه بر افزایش آلایندگی و ضایعات، قدرت رقابت‌پذیری آنها را کاهش می‌دهد.

مدیرکل صمت استان تهران خاطرنشان کرد: برنامه ما نوسازی صنایع موجود با استفاده از فناوری‌های جدید است تا این واحد‌ها ضمن افزایش بهره‌وری و کاهش آلایندگی، بتوانند محصولات متناسب با نیاز روز تولید و به بازار‌های صادراتی راه پیدا کنند.