همزمان با هفته دولت ۱۵۱ طرح عمرانی، روستایی و ورزشی با اعتبار۳۴۷ میلیارد تومان در شهرستان سلماس افتتاح شد.

افتتاح ۱۵۱ طرح عمرانی، روستایی و ورزشی در شهرستان سلماس

افتتاح ۱۵۱ طرح عمرانی، روستایی و ورزشی در شهرستان سلماس

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با سومین روز هفته دولت، ۱۵۱ طرح عمرانی، روستایی و ورزشی در شهرستان سلماس افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌ها شامل ۱۰۹ طرح در حوزه بنیاد مسکن، ۴۱ طرح عمرانی روستایی در بخش مرکزی و یک طرح ورزشی است که برای اجرای مجموع آنها ۳۴۷ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

در بخش طرح‌های بنیاد مسکن، پروژه‌های مختلفی در حوزه توسعه و بهسازی زیرساخت‌های روستایی و مسکن روستایی اجرا شده است. همچنین ۴۱ طرح عمرانی در روستاهای بخش مرکزی با هدف بهبود وضعیت معابر، زیرساخت‌ها و امکانات عمومی روستاها به بهره‌برداری رسید.

در بخش ورزشی نیز زمین چمن فوتبال روستای ریک‌آباد افتتاح شد تا زمینه استفاده جوانان و نوجوانان این روستا از امکانات ورزشی مناسب فراهم شود.

در مجموع، اجرای این طرح‌ها گامی در راستای توسعه متوازن روستاها، ارتقای زیرساخت‌های عمرانی و افزایش امکانات رفاهی و ورزشی در شهرستان سلماس به شمار می‌رود.