وزیر کشور و استاندار خراسان جنوبی امروز چهرم شهریور در سومین روز از هفته دولت از نمایشگاه محصولات و توانمندی‌های اقتصادی خراسان جنوبی بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در این نمایشگاه توانمندی‌های استان در زمینه محصولات استراتژیک کشاورزی، صنایع دستی شامل منسوجات سنتی و تولیدات چرمی، انواع تایر، کانی‌های معدنی و چهار طرح دانش بنیان ارائه شده است.

در سیاه چادر تعبیه شده نیز ظرفیت‌های حوزه عشایری استان به نمایش گذاشته شده و نمایش بافت حوله سنتی خراسان جنوبی به صورت زنده از بخش‌های جذاب این نمایشگاه است.