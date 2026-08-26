نمایش توانمندی های خراسان جنوبی در نمایشگاه توانمندی ها
وزیر کشور و استاندار خراسان جنوبی امروز چهرم شهریور در سومین روز از هفته دولت از نمایشگاه محصولات و توانمندیهای اقتصادی خراسان جنوبی بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در این نمایشگاه توانمندیهای استان در زمینه محصولات استراتژیک کشاورزی، صنایع دستی شامل منسوجات سنتی و تولیدات چرمی، انواع تایر، کانیهای معدنی و چهار طرح دانش بنیان ارائه شده است.
در سیاه چادر تعبیه شده نیز ظرفیتهای حوزه عشایری استان به نمایش گذاشته شده و نمایش بافت حوله سنتی خراسان جنوبی به صورت زنده از بخشهای جذاب این نمایشگاه است.
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