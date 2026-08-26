به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملا نوری شمسی در دیدار هیأت رئیسه دانشگاه بوعلی سینا گفت: قدرت امروز تنها در گرو علم و دانش روز است و دانشگاه‌ها باید از قالب سنتی خارج شده و به‌عنوان بازوی اصلی تحول و تمدن‌سازی وارد میدان شوند.

وی با قدردانی از همکاری‌های این دانشگاه با مجموعه مدیریت استان در حوزه‌های اجرایی، به تأکید رئیس‌جمهور بر تعالی آموزش عالی، اشاره کرد و افزود: عدالت در فضاهای آموزشی و کیفیت محتوا، دغدغه اصلی دولت است و همه دانشجویان در هر نقطه کشور باید از تجهیزات و امکانات عادلانه برخوردار باشند.

استاندار همدان با اشاره به نقشه جامع تحول استان که بر اساس نظام مسائل تدوین شده، تأکید کرد که نشست‌ها باید به طرح‌های ضربتی و عملیاتی منجر شود تا دانشجویان احساس سهم‌مندی در اداره کشور پیدا کنند و این مشارکت، از بسیاری آسیب‌های اجتماعی همچون مهاجرت و ناهنجاری‌های رفتاری جلوگیری می‌کند.

در این دیدار، هیأت رئیسه دانشگاه ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت، از رویکرد مردمی، پیگیری های مستمر و اقدامات مؤثر مدیریت ارشد استان در حوزه های عمرانی، اقتصادی و خدمت رسانی به مردم قدردانی کرد.