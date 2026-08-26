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شهروند خویی پس از ورود یک قطعه طاووسک به منزلش این پرنده را برای نگهداری اصولی به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تحویل داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یک شهروند خویی پس از ورود یک طاووسک به منزلش، این پرنده را برای نگهداری اصولی و استاندارد به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تحویل داد.
حمید بیگزاده، شهروند خویی، گفت: این پرنده روز گذشته به طور اتفاقی از پنجره وارد منزلشان شد و پس از شناسایی اولیه، برای جلوگیری از آسیب و نگهداری در شرایط نامناسب، آن را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تحویل دادند.
اسماعیل کرامتجو، مسئول یگان حفاظت اداره محیط زیست خوی، پس از بررسی این پرنده، آن را طاووسک اعلام کرد و گفت: طاووسک از پرندگان تالابی است که بیشتر در نیزارها و مناطق دارای پوشش گیاهی انبوه زندگی میکند و در نیزارها آشیانه میسازد.
وی افزود: تخریب زیستگاههای طبیعی و شکار بیرویه از عوامل تهدیدکننده این پرنده است و شهروندان در صورت مشاهده یا ورود پرندگان وحشی به منازل، از نگهداری خودسرانه آنها خودداری و موضوع را به محیط زیست اطلاع دهند.
طاووسک با نام علمی Porphyrio porphyrio از گونههای وابسته به زیستگاههای تالابی است و حفاظت از زیستگاههای طبیعی آن، نقش مهمی در بقای این پرنده دارد.
این اقدام شهروند خویی، نمونهای از مشارکت مردم در حفاظت از حیات وحش و کمک به نگهداری اصولی گونههای جانوری است.