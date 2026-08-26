به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علیرضا جمالی خواه، هافبک جوان و دهدشی، با پیوستن به تیم فجر سپاسی شیراز، حضور در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران را تجربه می‌کند.

جمالی‌خواه که اصالتاً دهدشتی و اهل استان کهگیلویه و بویراحمد است، فوتبال خود را در آکادمی سپاهان آغاز کرده و پس از حضور در تیم سپاهان (ب)، با نظر کادر فنی فجر سپاسی به جمع بزرگسالان این تیم پیوسته است.

این بازیکن جوان به عنوان سهمیه زیر ۲۳ سال به فجر سپاسی شیراز ملحق شده و حالا آماده است توانایی‌های خود را در بالاترین سطح فوتبال کشور به نمایش بگذارد.