پیوستن جوان دهدشتی به تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز
علیرضا جمالیخواه فوتبالیست دهدشتی به فجر سپاسی شیراز پیوست.
جمالیخواه که اصالتاً دهدشتی و اهل استان کهگیلویه و بویراحمد است، فوتبال خود را در آکادمی سپاهان آغاز کرده و پس از حضور در تیم سپاهان (ب)، با نظر کادر فنی فجر سپاسی به جمع بزرگسالان این تیم پیوسته است.
این بازیکن جوان به عنوان سهمیه زیر ۲۳ سال به فجر سپاسی شیراز ملحق شده و حالا آماده است تواناییهای خود را در بالاترین سطح فوتبال کشور به نمایش بگذارد.
پیوستن جمالیخواه به فجر سپاسی، گامی مهم در مسیر حرفهای این استعداد جوان و مایه افتخار فوتبال دوستان استان کهگیلویه و بویراحمد و ایل بزرگ دشمنزیاری به شمار میرود.