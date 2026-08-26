به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در تشریح برنامه‌های هفته دولت در استان مازندران با اشاره به بهره‌برداری از ۱۵۸ طرح وزارت راه و شهرسازی در استان مازندران گفت: این طرح‌ها در حوزه توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، مسکن، هواشناسی و رفع نقاط حادثه‌خیز با اعتباری بیش از ۲۳ همت اجرا شده و نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد ظرفیت‌های جدید لجستیکی در استان خواهد داشت.

محمد شکیبی‌نسب افزود: وزارت راه و شهرسازی امروز با افتخار ۱۵۸ طرح را به ارزش ۲۳ همت تقدیم مردم شریف و عزتمند مازندران کرد که اجرای این طرح‌ها در راستای ارتقای رفاه عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و رونق اقتصادی استان است.

وی با اشاره به جایگاه حمل‌ونقل دریایی در تجارت کشور افزود: بیش از ۹۰ درصد تجارت کشور از طریق حمل‌ونقل دریایی انجام می‌شود و در همین راستا اقدامات ارزشمندی در استان مازندران برای توسعه حمل‌ونقل دریایی و زیرساخت‌های بندری صورت گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن گفت: پروژه‌های حوزه مسکن در استان مازندران در بخش‌های شهری و روستایی، ارزشی معادل ۱۸ همت دارد که در راستای ارتقای رفاه و آرامش مردم به بهره‌برداری رسیده است.

شکیبی‌نسب ادامه داد: بخشی از پروژه‌های افتتاح‌شده نیز با هدف تأمین ایمنی عبور و مرور هموطنان و رفع نقاط حادثه‌خیز در استان اجرا شده است.

هیچ بندری در زمان جنگ متوقف نشد

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به پرسشی درباره خسارت‌های واردشده به بنادر در جریان جنگ و نحوه تداوم فعالیت آنها گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، برای تمامی زمینه‌ها سناریو‌های جایگزین در نظر گرفته شده بود.

وی تأکید کرد: هیچ‌یک از بنادر کشور با وجود تعدد حملات به بنادر و محیط‌های پیرامونی آنها، در زمان جنگ متوقف نشدند و عملیات تخلیه و بارگیری و فعالیت‌های بندری ادامه داشت.

شکیبی‌نسب افزود: در حوزه تأمین کالا‌های اساسی و ضروری کشور نیز با مدیریت مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی بین‌وجهی میان بخش‌های مختلف حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و دریایی، مشکل خاصی در تأمین کالا‌های اساسی و ضروری کشور ایجاد نشد.

وی با اشاره به روند بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ گفت: اقدامات لازم برای بازسازی و تعمیرات در بخش‌های مختلف آغاز شده و این روند همچنان ادامه دارد.

بنادر شمالی در شرایط کنونی ظرفیت مهمی برای کشور هستند

شکیبی‌نسب درباره ضرورت توجه بیشتر به بنادر شمالی کشور اظهارداشت: بنادر شمالی به دلیل زیرساخت‌هایی که طی سال‌های گذشته ایجاد شده، از زیرساخت‌های مناسب و مطلوبی برخوردارند و قطعاً در شرایط کنونی کشور مورد استفاده کامل قرار خواهند گرفت.

وی افزود: با توجه به طرح‌های اخیر و طرح‌هایی که در آینده در دستور کار قرار دارد، به‌ویژه در زمینه تأمین تجهیزات تخلیه و بارگیری بنادر شمالی کشور و اجرای پروژه‌های زیربنایی و روبنایی، آینده بنادر شمالی کشور نویدبخش خواهد بود.

لایروبی؛ راهکار حفظ فعالیت بنادر خزر

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره کاهش تراز آب دریای خزر و تأثیر آن بر فعالیت بنادر نیز گفت: در حال حاضر یکی از اقدامات اصلی، لایروبی و فعال نگه داشتن بنادر است که در حال انجام است.

وی همچنین از پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم کشور‌های حوزه دریای خزر خبر داد و گفت: پیشنهاد تشکیل این کنسرسیوم با هدف مدیریت و هماهنگی میان کشور‌های حوزه دریای خزر در مواجهه با کاهش تراز آب این دریا مطرح شده است.

شکیبی‌نسب تصریح کرد: لازم است میان کشور‌هایی که از ظرفیت دریای خزر استفاده می‌کنند و دسترسی دریایی دارند، هماهنگی‌های لازم صورت گیرد تا امکان ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر کشور‌های حاشیه خزر با توجه به شرایط جدید و کاهش تراز آب، به شکل مناسبی مدیریت شود.

وی خاطرنشان کرد: با تشکیل این کنسرسیوم می‌توان هماهنگی‌های لازم را برای فعال نگه داشتن بنادر حوزه دریای خزر و استمرار تجارت دریایی در این منطقه انجام داد.