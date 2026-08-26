باتوجه‌به عملیات جابه‌جایی کافو در محدوده تقاطع جمهوری و جمال‌الدین، جهاد و بعثت خرمدره ، تلفن ثابت این مناطق دچار اختلال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ با توجه‌ به عملیات جابه‌جایی کافو در محدوده تقاطع جمهوری و جمال‌الدین، جهاد و بعثت خرمدره ، تلفن ثابت این مناطق دچار اختلال خواهد شد.

این عملیات از ساعت ۱۶ روز چهارشنبه چهارم شهریورماه آغاز و به مدت سه روز در این مناطق خرم‌دره ادامه خواهد داشت.

در این بازه زمانی، مشترکان در مناطق تقاطع جمهوری و جمال دین، جهاد و بعثت ممکن است قطعی یا ناپایداری موقت در سرویس اینترنت و خطوط تلفن خود تجربه کنند.

از مشترکان خواسته شده است، چنانچه در این محدوده پس از زمان اعلام شده در برقراری ارتباط دچار مشکل باشند می‌توانند مراتب را به سامانه ۲۰۱۱۷ اعلام کنند.