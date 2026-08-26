با حضور مسئولان شهرستان سردشت مراسمی به مناسبت روز کارمند برگزار و از کا‌مندان نمونه تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت روز کارمند، مراسمی با حضور مسئولان شهرستان سردشت برگزار و از کارمندان نمونه تجلیل شد.

فرماندار سردشت، در این مراسم با اشاره به نقش مهم کارمندان در اداره امور جامعه گفت: کارمندان یکی از بازوان اجرایی نظام و از چرخ‌های اصلی مدیریت و پیشبرد امور جامعه هستند و در ارائه خدمات به مردم نقش مهمی دارند.

ریباز میرزایی، افزود: مردم ایران شایسته بهترین خدمات هستند و از آنجا که مردم یکی از مولفه‌های اصلی تشکیل یک کشور به شمار می‌روند، باید همواره مورد تکریم و احترام قرار گیرند.

فرماندار سردشت با اشاره به شرایط کشور در ماه‌های اخیر و از دست دادن رهبر و جمعی از شهدا، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و تکیه بر توان داخلی همچنان ایستاده و می‌درخشد.

میرزایی ادامه داد: در دوران جنگ تحمیلی نیز تمامی ادارات پای کار بودند و اجازه ندادند امور مردم متوقف شود و خدمات‌رسانی به مردم تعطیل شود.

ماموستا محمد واوی، امام جمعه سردشت نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تمامی شهدای انقلاب اسلامی، بر ضرورت رفتار همراه با مهربانی و عطوفت با مردم تأکید کرد.

ماموستا واوی با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) گفت: مهربانی، عطوفت و نیک‌رفتاری با مردم باید الگوی کارمندان باشد و کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید با مردم تعامل مناسب داشته باشند.

امام جمعه سردشت همچنین بر تکریم ارباب‌رجوع تأکید کرد و گفت: باید در ادارات با مردم با احترام و حرمت رفتار شود و همواره حقوق و مطالبات مردم مورد توجه قرار گیرد.

در پایان این مراسم از کارمندان نمونه دستگاه‌های اجرایی شهرستان سردشت تجلیل شد.