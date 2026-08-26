مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع پیشرفته از پرداخت بیش از هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان تسهیلات در سال ۱۴۰۴ و افزایش ۶۲ برابری سرمایه این صندوق خبر داد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، محسن نادری‌منش در مجمع عمومی سالانه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته با تشریح عملکرد این صندوق در سال ۱۴۰۴ گفت: بیش از هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان تسهیلات در سال گذشته پرداخت شد که در مقایسه با سال قبل ۷۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: سرمایه صندوق حمایت از صنایع پیشرفته نیز طی سال‌های فعالیت ۶۲ برابر افزایش یافته که موجب توسعه ظرفیت صندوق برای تأمین مالی صنایع پیشرفته کشور شده است.

نادری‌منش با اشاره به ضرورت توسعه ابزار‌های تأمین مالی، گفت: تسهیلات، ضمانت‌نامه، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از جمله ابزار‌هایی است که صندوق برای حمایت از صنایع پیشرفته دنبال می‌کند.

مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع پیشرفته با بیان اینکه سهم صنایع پیشرفته در اقتصاد ایران همچنان با سطح جهانی فاصله دارد، افزود: برای افزایش سهم این بخش، منابع مالی باید به گونه‌ای هدایت شود که امکان رشد سریع‌تر صنایع پیشرفته فراهم شود.

وی همچنین از توسعه همکاری با بانک‌ها و نهاد‌های مالی خبر داد و گفت: صندوق تلاش می‌کند با اهرم کردن منابع بانکی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، حجم بیشتری از منابع را به سمت صنایع پیشرفته هدایت کند.

نادری‌منش در ادامه به مأموریت جدید صندوق در حوزه نوسازی ناوگان و خودرو اشاره کرد و گفت: حدود ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع برای طرح‌های نوسازی ناوگان و خودرو اختصاص یافته است.

وی افزود: این منابع برای طرح‌هایی از جمله نوسازی تاکسی‌ها، جایگزینی تاکسی‌های برقی، تأمین مالی اتوبوس‌های بین‌شهری، تاکسی‌های دوگانه‌سوز و موتورسیکلت‌های جدید در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع پیشرفته گفت: منابع اختصاص‌یافته از طریق قرارداد با بانک‌های عامل و به صورت اهرمی در اختیار طرح‌های نوسازی قرار می‌گیرد تا ظرفیت تأمین مالی این طرح‌ها چند برابر شود.

نادری‌منش همچنین از طراحی مدل‌های پلکانی تأمین مالی تاکسی‌های برقی با استفاده از ظرفیت منابع صندوق و همکاری بانک شهر خبر داد.

وی تأکید کرد: ورود صندوق به حوزه خودرو در چارچوب مأموریت‌های جدید و با هدف حمایت از طرح‌های توسعه فناوری، نوسازی صنعتی و ارتقای بهره‌وری انجام می‌شود.