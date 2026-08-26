مردم آبادان و خرمشهر در صد و هفتاد و نهمین شب «میدان‌داری اقتدار» با حضور حماسی، بار دیگر وحدت و انسجام ملی خود را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم آبادان و خرمشهر در صد و هفتاد و نهمین شب از تجمعات حماسی «میدان‌داری اقتدار» بار دیگر همبستگی و انسجام ملی خود را به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با تأکید بر حفظ وحدت و انسجام مردم، اعلام کردند فشارهای اقتصادی و جنگ روانی دشمن نمی‌تواند اراده ملت ایران را تضعیف یا میان مردم و دولت جدایی ایجاد کند.

مردم آبادان و خرمشهر همچنین با حمایت از نیروهای مسلح کشور، بر ایستادگی و دفاع از عزت و اقتدار ایران اسلامی تأکید کردند.

حاضران در این تجمع با سردادن شعارهای وحدت‌بخش، اعلام کردند تا پای جان پای ایران و آرمان‌های کشور ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد دشمن با ایجاد تفرقه، انسجام ملی را خدشه‌دار کند.

تداوم این تجمعات در آبادان و خرمشهر در حالی است که مردم این دو شهر با حضور مستمر خود، بر حفظ همبستگی و ایستادگی در برابر فشارهای دشمن تأکید دارند.