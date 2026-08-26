مسابقات میدان یار با حضور ۳۵ گروه در بخش‌های خانوادگی، برادران و خواهران در تکاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اجتماعات مردمی، این‌بار فقط محل گردهمایی و دیدار نیستند؛ میدان رقابت، نشاط و همدلی هم شده‌اند. مسابقات «میدان‌یار» با حضور اقشار مختلف مردم در تکاب برگزار می‌شود؛ رقابت‌هایی که در کنار هیجان و نشاط، فرصتی برای تقویت روحیه همکاری و مشارکت اجتماعی را فراهم کرده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت: مسابقه میدان یار با هدف تقویت توانمندی ها و سازماندهی گروه های مقاومت در پایگاه بعثت این شهرستان سازماندهی و ثبت نام نموده اند در ۴ محور نظامی، امدادی، تربیتی، فرهنگی و روایتگری برگزار می شود.

سرهنگ کرامتی افزود: این مسابقات در گروه های خانوادگی ، برادران و خواهران و بمدت ۱۰ روز در کنار اجتماعات مردمی در حال برگزاریست که گروههای اول تا سوم به مرحله استانی راه خواهند یافت و مابقی در شهرستان تجلیل خواهند شد.

محمد مهدی نقوی نجاتگر جمعیت هلال احمر تکاب گفت: در این مسابقات بعنوان داور و در موضوع سی پی آر در خدمت مردم هستیم .

نقوی افزود: با توجه به آموزش سی پی آر به اجتماع کنندگان مسابقه میدان یار به این موضوع نیز پرداخته و در کنار مسابقه سؤالات و ابهامات مردم در روش صحیح سی پی آر را به آنان ارائه می دهیم.

سرهنگ دوم پاسدار علیرضا حیدری مسؤل فرهنگی، هنری ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب نیز گفت: تابحال ۳۵ تیم برای شرکت در مسابقات میدان یار ثبت نام کرده اند که در حال اجرای مسابقه هستیم.

وی گفت: در روزهای آینده تیم های بیشتری برای مسابقه ثبت نام خواهند کرد و امیدواریم با اجرای این مسابقه به اطلاعات نظامی ، امدادی ، فرهنگی و روایتگری اجتماع کنندگان کمک کرده باشیم.