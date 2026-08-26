اختتامیه دومین دوره طرح قرآنی «رحله» با حضور حدود ۶۰ نوجوان و جوان پسر کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، خواجه پور، امام جمعه مارگون و مسئول برگزاری طرح رحله در استان گفت: دومین دوره طرح «رحله» با هدف ایجاد انس بیشتر نوجوانان و جوانان با قرآن کریم و در قالب یک دوره ۴۵ روزه در تابستان امسال برگزار شد.

خواجه پور افزود: در این طرح، شرکت‌کنندگان در کنار برنامه‌های حفظ قرآن و جزءخوانی، در برنامه‌های متنوع فرهنگی و ورزشی نیز حضور داشتند.

مسئول برگزاری طرح «رحله» با اشاره به حضور نوجوانان و جوانان از شهرستان‌های مختلف استان گفت: تلاش شد در طول این دوره، علاوه بر آموزش‌های قرآنی، زمینه رشد فرهنگی، تربیتی و اجتماعی شرکت‌کنندگان نیز فراهم شود.

خواجه پور ادامه داد: برگزاری این طرح فرصتی برای آشنایی بیشتر نسل نوجوان و جوان با مفاهیم قرآن و ایجاد فضای مناسب برای استمرار فعالیت‌های قرآنی است.

وی با بیان اینکه این دوره در شهرستان مارگون برگزار شد بیان کرد: استقبال نوجوانان و جوانان از برنامه‌های قرآنی، ضرورت تداوم و تقویت چنین طرح‌هایی را نشان می‌دهد.