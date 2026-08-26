استاندار همدان گفت: صداوسیما پرچم و علم نظام و کشور است و این رسانه یک دستگاه بزرگ فرهنگی، علمی، آموزشی و اجتماعی به شمار می رود.

صداوسیما پرچم و علم نظام و کشور است

صداوسیما پرچم و علم نظام و کشور است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری شمسی در دیدار مدیرکل و معاونان صداوسیما، افزود: این سازمان، مردم نهاد و وابسته به نظام حکمرانی است که در همه موضوعات و عرصه‌ها اثرگذار است.

او با قدردانی از تلاش مدیران و همکاران صداوسیما در استان همدان گفت: رسانه استانی در حوادث اخیر دو جنگ و اغتشاشات با قدرت در حوزه اطلاع رسانی و روایتگری به وظایف خود عمل کرد و نقش مطلوبی در عبور از این شرایط ایفا کرد.

استاندار همدان با اشاره به نقش فرهنگ سازی رسانه ملی در جامعه تأکید کرد: کار‌ها در عرصه اقتصاد، سیاست و فرهنگ دستوری پیش نمی‌رود و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در موضوعات مختلف از مواردی است که برای ایجاد تغییر و تحول در جامعه باید پیگیری شود.

ملانوری شمسی در ادامه توجه به فرهنگ بومی جامعه برای اثرگذاری در رفتار شهروندان را بسیار مهم دانست و تاکید کرد بدون توجه به فرهنگ بومی، تغییر در رفتار و جامعه برای رفع مسائل ایجاد نخواهد شد.

او امیدآفرینی، ارائه تصویری درست و دقیق از نظام و خدمتگزاری در جامعه را از دیگر رسالت‌های صداوسیما و دیگر رسانه‌ها برشمرد و تصریح کرد: جذب مخاطب اصل و اساس کار یک رسانه است که باید با طراحی وبرنامه ریزی برای افزایش مخاطبان تلاش کرد.

در این دیدار مدیرکل صداوسیمای استان همدان هم با تبریک هفته دولت و قدردانی از خدمات دولتمردان برای رفع مشکلات مردم گفت: در هفته دولت این رسانه با برنامه ریزی فرصت‌های مناسبی در بخش‌های مختلف صدا، سیما خبر و مجازی برای اطلاع رسانی و عرضه خدمات مدیران استان به مردم فراهم کرده است.

بهروز طالب نژاد توجه مسئولان و مدیران ارشد استان را به پیوست رسانه‌ای برای اجرای طرح‌ها ضروری دانست و افزود: هر برنامه‌ای که برای تبیین و اطلاع رسانی از ظرفیت و پیوست رسانه برخوردار باشد می‌تواند موفقیت‌های بیشتری در اجرا به دست آورد.

در این مراسم معاونان و مدیران استانداری هم دیدگاه‌ها و نظرات خود را در خصوص برنامه سازی در رسانه استانی و ظرفیت‌های موجود بیان کردند.