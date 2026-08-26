\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0\u0634\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u062c\u0645\u0639\u0627\u062a \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0648\u062d\u062f\u062a\u060c \u0628\u0631 \u0647\u0645\u0628\u0633\u062a\u06af\u06cc \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0648 \u0645\u0644\u06cc \u062a\u0627\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\n\u00a0