رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش گفت: توسعه آموزش‌های مرتبط با هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید می‌تواندآموزش با کیفیت را از پایتخت به مناطق دورافتاده و روستایی منتقل و به تحقق عدالت آموزشی کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با تأکید بر نقش فناوری‌های نوین در ارتقای کیفیت آموزش گفت: توسعه آموزش‌های مرتبط با هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید می‌تواند کیفیت آموزشی را از پایتخت به مناطق دورافتاده و روستایی منتقل کرده و به تحقق عدالت آموزشی کمک کند.

احمد محمودزاده در ادامه سفر به آذربایجان غربی در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص تشریح برنامه‌های آموزش و پرورش برای توسعه آموزش هوش مصنوعی در مدارس غیردولتی اظهار کرد: برای دانش‌آموزان و نیروهای آموزشی استان‌های آذربایجان‌غربی، همدان، ایلام و کردستان، برنامه‌هایی برای تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در نظر گرفته شده است.

وی افزود: هدف این است که نیروهای آموزش‌دیده پس از طی دوره‌های تخصصی در تعمیق آموزش‌های مرتبط با هوش مصنوعی و فناوری برای دانش‌آموزان و معلمان نقش‌آفرینی کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش‌های این طرح به شکل ترکیبی دنبال می‌شود، گفت: بخشی از این آموزش‌ها به صورت مجازی و بخشی نیز به شکل حضوری برگزار خواهد شد تا امکان بهره‌مندی گسترده‌تر جامعه آموزشی از این ظرفیت فراهم شود.

محمودزاده، توانمندسازی نیروی انسانی را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های کیفیت آموزش و پرورش دانست و ادامه داد: آموزش و پرورش را باید با معلم شناخت و کیفیت آموزش نیز به توانایی معلمان و نیروی انسانی وابسته است؛ از این رو ارتقای دانش و مهارت معلمان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های آموزش و پرورش است.

وی با اشاره به برنامه‌های آموزش و پرورش در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز اظهار کرد: در این حوزه نیز طرح‌هایی برای آموزش تخصصی معلمان مدارس دولتی در سراسر کشور در حال اجراست و تلاش می‌شود معلمان با بهره‌گیری از ظرفیت نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان، نقش مؤثرتری در شناسایی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ایفا کنند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با تأکید بر اینکه دسترسی به آموزش باکیفیت از محورهای مهم برنامه‌های دولت است، گفت: ارتقای کیفیت آموزشی بدون توجه به عنصر اصلی آن یعنی معلم امکان‌پذیر نیست و باید برای ارتقای منزلت، معیشت، مرجعیت علمی و دانش‌افزایی معلمان برنامه‌ریزی شود.

محمودزاده افزود: در دولت چهاردهم فرصت‌هایی برای آموزش و پرورش فراهم شده تا از روش‌های جدید تدریس، تولید محتوای نوین و فناوری‌های جدید برای تقویت حضور و نقش معلم در کلاس درس استفاده شود و انگیزه معلمان برای فعالیت حرفه‌ای افزایش یابد.

وی ادامه داد: موضوع معیشت معلمان نیز در کنار عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش دنبال می‌شود و بخش‌های مختلف آموزش و پرورش در حال پیگیری این موضوع هستند؛ همچنین مطالبات وزیر آموزش و پرورش از دستگاه‌های دولتی و نهادهای قانون‌گذاری در این زمینه مطرح شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ظرفیت هوش مصنوعی در کاهش شکاف آموزشی میان مناطق مختلف کشور گفت: فناوری‌های جدید می‌توانند به تحقق عدالت آموزشی کمک کنند، چراکه کیفیت آموزشی دیگر صرفاً در اختیار دانش‌آموزان پایتخت نیست و دانش‌آموزی در یک روستا یا منطقه دورافتاده نیز می‌تواند با استفاده از فناوری‌های دیجیتال به محتوای آموزشی باکیفیت دسترسی پیدا کند.

محمودزاده با اشاره به تغییر توزیع رتبه‌های برتر کنکور در سال‌های اخیر اظهار کرد: بررسی رتبه‌های برتر نشان می‌دهد دیگر همه رتبه‌های برتر و زیر هزار کنکور از تهران نیستند و این موضوع می‌تواند یکی از آثار توسعه فناوری و دسترسی به منابع آموزشی دیجیتال در مناطق مختلف کشور باشد.

وی در ادامه بر ضرورت استفاده هدفمند معلمان از فناوری تأکید کرد و گفت: معلمان می‌توانند در تولید محتوا، ارائه مطالب و گفتمان‌سازی‌های آموزشی از ظرفیت فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی استفاده کنند تا انتقال مفاهیم به دانش‌آموزان با کیفیت و اثربخشی بیشتری انجام شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: امروز آموزش و پرورش در حال بررسی و توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در فرآیندهای آموزشی است و بخشی از فعالیت‌هایی که در گذشته نیازمند حضور و نیروی انسانی به شکل فیزیکی بود، می‌تواند با استفاده از فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی با شیوه‌های نوین انجام شود.

محمودزاده تأکید کرد: هدف از ورود هوش مصنوعی به آموزش و پرورش، جایگزینی معلم نیست، بلکه تقویت توانمندی معلم، افزایش دسترسی به آموزش باکیفیت و کمک به تحقق عدالت آموزشی است.